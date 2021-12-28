Банда из Украины получила подозрение за продажу малышей иностранцам
Источник:МВД
Правоохранители объявили подозрение преступной группе из 6 человек. Их подозревают в схеме продажи детей иностранцам, за которую предварительно злоумышленники получили 1,2 миллиона евро.
Полиция сообщает, что организаторами группы злоумышленников были два учредителя частной клиники. Преступники заманивали малообеспеченных женщин, чтобы те приобщались к программе так называемого "суррогатного материнства".
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Как именно работала схема
Женщины ехали рожать в Чехию. Во всех медицинских документах прописывали, что женщины едут на обычные роды и не являются суррогатными матерями.
В свидетельстве о рождении детей указывали, что матерью является украинка, а отец – иностранец. Тогда "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.
Злоумышленники предлагали малообеспеченным женщинам рожать детей на продажу / Фото Нацполиция
За такие услуги мошенники получали 50 – 70 тысяч евро. Всего за три года организаторы получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро.
Что ждет преступников
Разоблачали злоумышленников работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги. Уже провели 20 санкционированных обысков в клинике и в помещениях подозреваемых. Правоохранители изъяли документы и печати медучреждений, а также автомобили премиум-класса.
Правоохранители провели обыски у членов банды / Фото Нацполиция
Шесть членов банды получили подозрения по делу о торговле людьми. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией их имущества или без нее.
Суд будет решать, держать ли под стражей членов банды с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен каждому.
Суррогатное материнство и похожие схемы в Украине
- Министерство здравоохранения Украины разрешило суррогатное материнство в коммерческой форме еще в 1997 году. В то же время нет закона, который бы это регулировал. То есть суррогатная мать только вынашивает ребенка и не имеет на него никаких прав и свои защитить не может.
- Также бывают случаи, когда суррогатное материнство используют для торговли детей. Например, в Винницкой области реализовывали международную преступную схему для участия в программе суррогатного материнства. Мошенники предоставляли фиктивные услуги по программе суррогатного материнства, которыми воспользовались, как минимум, 50 иностранцев и украинцев.
- В Киеве полиция раскрывала очередную схему продажи детей за границу, которую замаскировали под суррогатное материнство. Ее организатором был руководитель одной из специализированных клиник столицы.
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