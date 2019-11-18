Женщина, которая пыталась продать своих двух детей, будет сидеть в тюрьме
В июне 2018 года полиции удалось разоблачить 27-летнюю женщину, которая хотела заработать, отдав своих детей. О ее замысле свидетели вовремя предупредили полицию.
За 7-летнюю девочку и 5-летнего мальчика жительница Деражнянского района хотела получили 35 тысяч долларов. Ее задержали с поличным, как раз когда она получала аванс 10 тысяч долларов и 10 тысяч гривен.
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Ее осудили по статье о незаконной сделке в отношении малолетних детей. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, суд назначил женщине четыре года в тюрьме.
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