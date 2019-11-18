19:17
18 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Женщина, которая пыталась продать своих двух детей, будет сидеть в тюрьме

      0 Читати новину українською
      В Хмельницкой области женщина хотела продать своих детей / npu.gov.ua

      В июне 2018 года полиции удалось разоблачить 27-летнюю женщину, которая хотела заработать, отдав своих детей. О ее замысле свидетели вовремя предупредили полицию.

      За 7-летнюю девочку и 5-летнего мальчика жительница Деражнянского района хотела получили 35 тысяч долларов. Ее задержали с поличным, как раз когда она получала аванс 10 тысяч долларов и 10 тысяч гривен.

      Смотрите также: Страшный пожар в Черкасской области: двое детей погибли, младенец в реанимации

      Ее осудили по статье о незаконной сделке в отношении малолетних детей. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, суд назначил женщине четыре года в тюрьме.

      Конор МакГрегор возвращается – следующий бой будет уже в 2020 году
      сегодня
      1797
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Хмельницкого Дети и несовершеннолетние Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      сегодня , 19:01 Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      Інна Жолобович 94
      Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      сегодня , 17:45 Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      Євгенія Мазур 1633
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      сегодня , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      86
      Омелян в Антикорсуде отказался избежать уголовной ответственности
      сегодня , 17:30 Омелян в Антикорсуде отказался избежать уголовной ответственности
      Катерина Петренко 137
      Новинки из Украины: чем оснащен многофункциональный вертолет Ми-2 МСБ-1
      сегодня , 17:05 Новинки из Украины: чем оснащен многофункциональный вертолет Ми-2 МСБ-1
      Злой Одессит 718
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук