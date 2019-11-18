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      Жінка, яка намагалася продати своїх двох дітей, сидітиме у в'язниці

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      На Хмельниччині жінка хотіла продати своїх дітей / npu.gov.ua

      У червні 2018 року поліції вдалося викрити 27-річну жінку, яка хотіла заробити, віддавши своїх дітей. Про її задум свідки вчасно попередили поліцію.

      За 7-річну дівчинку та 5-річного хлопчика мешканка Деражнянського району хотіла отримали 35 тисяч доларів. Її затримали на гарячому, саме коли вона отримувала аванс 10 тисяч доларів та 10 тисяч гривень.

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      Її засудили за статтею про незаконну угоду відносно малолітніх дітей. Як повідомляють у пресслужбі прокуратури Хмельниччини, суд призначив жінці чотири роки у в'язниці. 

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Новини Хмельницького
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