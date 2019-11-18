Страшна пожежа на Черкащині: двоє дітей загинули, немовля у реанімації

Трагедія трапилася у селі Медведівка Чигиринського району. Троє діток залишилися вдома самі, коли мати пішла до сусідки.

Трирічний та дворічний хлопчики загинули ймовірно через несправний електрообігрівач. Як повідомляють у пресслужбі ДСНС, першими побачили дим із вікон сусіди. Саме вони винесли діток надвір.

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Однак врятувати вдалося лише восьмимісячного хлопчика. Як повідомляють у Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкащини, дитина зараз у реанімації, її перевезли до лікарні швидкої допомоги.



З пожежі вдалося врятувати восьмимісячне немовля / ck.dsns.gov.ua