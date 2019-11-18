16:20
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Страшна пожежа на Черкащині: двоє дітей загинули, немовля у реанімації

      1119 Читать новость на русском
      У пожежі на Черкащині загинув дворічний та трирічний хлопчики

      Трагедія трапилася у селі Медведівка Чигиринського району. Троє діток залишилися вдома самі, коли мати пішла до сусідки.

      Трирічний та дворічний хлопчики загинули ймовірно через несправний електрообігрівач. Як повідомляють у пресслужбі ДСНС, першими побачили дим із вікон сусіди. Саме вони винесли діток надвір.

      Читайте також: Загибель підлітка на колії у Прилуках: поліція назвала причину смерті

      Однак врятувати вдалося лише восьмимісячного хлопчика. Як повідомляють у Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкащини, дитина зараз у реанімації, її перевезли до лікарні швидкої допомоги.


      З пожежі вдалося врятувати восьмимісячне немовля / ck.dsns.gov.ua

       

      Як завжди залишатися на зв'язку: корисні поради для ведення бізнесу
      сьогодні
      11647
      Теги: Кримінал Новини Черкас Жертви Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Приватні військові компанії: що відомо про їх існування в Україні та світі
      сьогодні , 15:32 Приватні військові компанії: що відомо про їх існування в Україні та світі
      Леонід Остальцев 372
      Протесты в Гонконге понимают украинцы, но не российские пропагандисты
      сьогодні , 15:00 Протесты в Гонконге понимают украинцы, но не российские пропагандисты
      Юрій Бутусов 269
      Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      сьогодні , 14:15 Протести у Гонконзі тривають: причини та наслідки
      2609
      Полювання на олігархів: як Бахматюк співпрацював з попередньою владою
      сьогодні , 13:00 Полювання на олігархів: як Бахматюк співпрацював з попередньою владою
      Сергій Лещенко 690
      Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      сьогодні , 12:00 Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике
      Блог Медіа 635
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук