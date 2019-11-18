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      Страшный пожар в Черкасской области: двое детей погибли, младенец в реанимации

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      В пожаре в Черкасской области погибли двухлетний и трехлетний мальчики

      Трагедия произошла в селе Медведевка Чигиринского района. Трое детей остались дома одни, когда мать ушла к соседке.

      Трехлетний и двухлетний мальчики погибли вероятно из-за неисправного электрообогревателя. Как сообщают в пресс-служба ГСЧС, первыми увидели дым из окон соседи. Именно они вынесли детей на улицу.

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      Однако спасти удалось лишь восьмимесячного мальчика. Как сообщают в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской области, ребенок сейчас в реанимации, его перевезли в больницу скорой помощи.


      Из пожара удалось спасти восьмимесячного младенца / ck.dsns.gov.ua

       

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости Черкасс Криминал
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