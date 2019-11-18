Страшный пожар в Черкасской области: двое детей погибли, младенец в реанимации
Трагедия произошла в селе Медведевка Чигиринского района. Трое детей остались дома одни, когда мать ушла к соседке.
Трехлетний и двухлетний мальчики погибли вероятно из-за неисправного электрообогревателя. Как сообщают в пресс-служба ГСЧС, первыми увидели дым из окон соседи. Именно они вынесли детей на улицу.
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Однако спасти удалось лишь восьмимесячного мальчика. Как сообщают в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской области, ребенок сейчас в реанимации, его перевезли в больницу скорой помощи.
Из пожара удалось спасти восьмимесячного младенца / ck.dsns.gov.ua