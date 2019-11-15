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      Гибель подростка на пути в Прилуках: полиция назвала причину смерти

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      Умер Дениса Чаленко, Прилуки: причина смерти подростка
      Полиция назвала причину смерти подростка в Прилуках / Коллаж 24 канала

      14-летний Денис Чаленко, тело которого две недели назад нашли вблизи железнодорожного пути в Прилуках, умер из-за полученной травмы головы.

      Об этом сообщили правоохранители со ссылкой на результаты повторной судмедэкспертизы тела подростка, пишет ТСН.

      Главное: Протесты из-за загадочной смерти подростка в Прилуках: все что известно-фото, видео

      Эксперты назвали причиной смерти открытую черепно-мозговую травму. Однако, вследствие чего ее получил 14-летний юноша, пока неизвестно.

      Родители не верят в то, что парень погиб от наезда поезда. Они уверены – их сына жестоко убили.

      Они даже готовы эксгумировать тело Дениса, чтобы провести еще одну независимую экспертизу и добиться справедливого рассмотрения дела. По словам родителей, подозрения возникли из-за того, что после экспертизы тело мальчика отдали не полностью – отсутствовали некоторые фрагменты костей.

      Что известно о гибели Дениса Чаленко?
      По данным полиции, 29 октября в Прилуках 14-летний Чаленко переходил железнодорожный путь в неустановленном месте и погиб под колесами поезда сообщением Нежин – Гребенка. Полиция взялась расследовать это дело как нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.

      Однако родители погибшего юноши уверены, что парня сначала убили в другом месте, а уже потом тело положили на рельсы. В этой версии убеждены врачи и помощник машиниста поезда. Последний во время расследования заявил, что подросток лежал на пути уже мертв с гематомами.

      К убийству юноши могут быть причастны четверо 16-летних подростков. Двое из них – местные, другие двое-киевляне. Вероятно, что они дети чиновников из судебной системы Киева. По словам родных, Денис якобы вступился за девушку, из-за чего ребята избили и зарезали его.

      Узнайте больше: Загадочная смерть подростка в Прилуках: полиция рассматривает версию убийства

      Почему дело получило огласку?

      Сразу после гибели парня в Прилуках начались массовые протесты. Люди вышли на митинг под местное отделение полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования гибели Дениса. Они убеждены, что полиция упорно не хочет замечать все доказательства убийства парня.

      Впоследствии из-за скандала вокруг расследования отстранили от выполнения обязанностей главу местной полиции. А само дело о гибели подростка передали в главное следственное управление в Киев и делом начали заниматься столичные следователи.

      Несмотря на это, митинги в Прилуках продолжаются до сих пор. Люди не довольны ходом расследования и требуют наказать виновных в смерти Дениса.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Жертвы Новости Украины Дети и несовершеннолетние Расследования Полиция Новости Чернигова
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