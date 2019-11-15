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      Загибель підлітка на колії у Прилуках: поліція назвала причину смерті

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      Поліція назвала причину смерті підлітка у Прилуках / Колаж 24 каналу

      14-річний Денис Чаленко, тіло якого два тижні тому знайшли поблизу залізничної колії у Прилуках, помер через отриману травму голови.

      Про це повідомили правоохоронці з посиланням на результати повторної судмедекспертизи тіла підлітка, пише ТСН.

      Головне: Протести через загадкову смерть підлітка в Прилуках: усе що відомо – фото, відео

      Експерти назвали причиною смерті відкриту черепно-мозкову травму. Проте, внаслідок чого її отримав 14-річний юнак, поки невідомо.

      Батьки не вірять у те, що хлопець загинув від наїзду потяга. Вони переконані – їхнього сина жорстоко вбили. 

      Вони навіть готові ексгумувати тіло Дениса, щоб провести ще одну незалежну експертизу і домогтися справедливого розгляду справи. За словами батьків, підозри виникли через те, що після експертизи тіло хлопчика віддали не повністю - були відсутні деякі фрагменти кісток.

      Що відомо про загибель Дениса Чаленка?За даними поліції, 29 жовтня у Прилуках 14-річний Чаленко переходив залізничну колію у невстановленому місці та загинув під колесами потяга сполученням Ніжин – Гребінка. Поліція взялася розслідувати цю справу як порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей.

      Проте батьки загиблого юнака переконані, що хлопця спершу вбили в іншому місці, а вже потім тіло поклали на колію. У цій версії переконані лікарі та помічник машиніста потяга. Останній під час розслідування заявив, що підліток лежав на колії вже мертвий з гематомами.

      До вбивства юнака можуть бути причетні четверо 16-річних підлітків. Двоє з них – місцеві, інші двоє – кияни. Ймовірно, що вони – діти високопосадовців із судової системи Києва. За словами рідних, Денис нібито вступився за дівчину, через що хлопці побили і зарізали його.

      Дізнайтеся більше: Загадкова смерть підлітка у Прилуках: поліція розглядає версію вбивства

      Чому справа набула розголосу? 

      Одразу після загибелі хлопця у Прилуках розпочалися масові проести. Люди вийшли на мітинг під місцеве відділення поліції і вимагали від правоохоронців справедливого розслідування загибелі Дениса. Вони переконані, що поліція наполегливо не хоче помічати всі докази вбивства хлопця.

      Згодом через скандал довкола розслідування відсторонили від виконання обов'язків голову місцевої поліції. А саму справу щодо загибелі підлітка передали до Головного слідчого управління у Київ і справою почали займатися столичні слідчі.

      Попри це, мітинги у Прилуках тривають і досі. Люди не задоволені ходом розслідування і вимагають покарати винних у смерті Дениса.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Чернігова Поліція Розслідування Жертви
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