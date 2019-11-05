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      Загадкова смерть підлітка у Прилуках: поліція розглядає версію вбивства

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      Дядько загиблого Дениса Чаленка розповів деталі розслідування
      Дядько загиблого Дениса Чаленка розповів деталі розслідування / Колаж 24 Каналу

      Правоохоронці нарешті почали розглядати кілька версій загибелі 14-річного Дениса Чаленка у Прилуках. Серед них – версія про вбивство. Раніше слідчі переконували, що смерть хлопця була нещасним випадком і він загинув під колесами потяга.

      Дядько загиблого Дениса – Анатолій розповів у коментарі 24 каналу, що слідчі не говорять рідним жодної конкретної інформації. Правоохоронці закликають дочекатися результатів повторної судмедекспертизи, яку проводили у Києві 4 листопада. За їх словами, результати можуть бути готові вже 6-7 листопада.

      Головне: Протести через загадкову смерть підлітка в Прилуках: усе що відомо – фото, відео

      Окрім того, після протестів, що спалахнули у Прилуках, поліція почала активніше займатися розслідування загадкової смерті підлітка.

      За словами Анатолія, правоохоронці попередньо визначили траєкторію руху Дениса перед смертю. По всьому маршруту слідчі взяли записи з камер відеоспостереження і вивчають їх.

      "Поліцейські вже хоча б говорять, що розглядають різні версії смерті Дениса. Бо в перші дні розглядали тільки нещасний випадок, а зараз розглядають і версію вбивства", – сказав дядько загиблого підлітка.

      До теми: Загибель підлітка у Прилуках: у місті відсторонили голову поліції

      Він розповів, що не вірить у версію нещасного випадку, адже на тілі підлітка були синці. Відтак, рідні впевнені хлопця вбили, а тіло лише підкинули на залізничну колію.

      Я сам його бачив, коли везли на другу експертизу. Ножових поранень у Дениса не було. Проте, під очима були гематоми, видно було, що це побої,
      – сказав чоловік. 

      За неофіційними даними екпертизи, рідним попередньо підтвердили, що це вбивство. Але просили наразі не розголошувати цю інформацію.

      Тим часом вчора, 4 листопада у Прилуках знову відбувся мітинг під місцевим відділенням поліції. Активісти продовжують вимагати провести справедливе розслідування смерті хлопця. Самі Поліцейські пояснили, що всі матеріали передані до Києва і справою тепер займаються столичні слідчі.

      Що відомо про загибель Дениса Чаленка?За даними поліції, 29 жовтня у Прилуках 14-річний Чаленко переходив залізничну колію у невстановленому місці та загинув під колесами потяга сполученням Ніжин – Гребінка. Поліція взялася розслідувати цю справу як порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей.

      Проте батьки загиблого юнака переконані, що хлопця спершу вбили в іншому місці, а вже потім тіло поклали на колію. У цій версії переконані лікарі та помічник машиніста потяга. Останній під час розслідування заявив, що підліток лежав на колії вже мертвий з гематомами.

      До вбивства юнака можуть бути причетні четверо 16-річних підлітків. Двоє з них – місцеві, інші двоє – кияни. Ймовірно, що вони – діти високопосадовців із судової системи Києва. За словами рідних, Денис нібито вступився за дівчину, через що хлопці побили і зарізали його.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Чернігова Діти і неповнолітні Жертви Поліція Розслідування Протести
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