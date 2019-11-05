Загадочная смерть подростка в Прилуках: полиция рассматривает версию убийства

Правоохранители начали рассматривать несколько версий гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках. Среди них – версия об убийстве. Ранее следователи убеждали, что смерть парня была несчастным случаем и он погиб под колесами поезда.

Дядя погибшего Дениса Анатолий рассказал в комментарии 24 каналу, что следователи не говорят родным никакой конкретной информации. Правоохранители призывают дождаться результатов повторной судмедэкспертизы, которую проводили в Киеве 4 ноября. По их словам, результаты могут быть готовы уже 6-7 ноября.

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Кроме того, после протестов, вспыхнувших в Прилуках, полиция начала активно заниматься расследованием загадочной смерти подростка.

По словам Анатолия, правоохранители предварительно определили траекторию движения Дениса перед смертью. По всему маршруту следователи взяли записи с камер видеонаблюдения и изучают их.

"Полицейские уже хотя бы говорят, что рассматривают различные версии смерти Дениса. Потому что в первые дни рассматривали только несчастный случай, а сейчас рассматривают и версию убийства", – сказал дядя погибшего подростка.

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Он рассказал, что не верит в версию несчастного случая, ведь на теле подростка были синяки. Поэтому родные уверены – парня убили, а тело лишь подбросили на железнодорожный путь.

Я сам его видел, когда везли на вторую экспертизу. Ножевых ранений у Дениса не было. Однако, под глазами были гематомы, видно было, что это побои,

– сказал мужчина.

По неофициальным данным экпертизы, родным предварительно подтвердили, что это убийство. Но просили пока не разглашать эту информацию.

Между тем вчера, 4 ноября в Прилуках снова состоялся митинг под местным отделением полиции. Активисты продолжают требовать провести справедливое расследование смерти парня. Сами Полицейские объяснили, что все материалы переданы в Киев и делом теперь занимаются столичные следователи.

Что известно о гибели Дениса Чаленко?По данным полиции, 29 октября в Прилуках 14-летний Чаленко переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и погиб под колесами поезда сообщением Нежин – Гребенка. Полиция взялась расследовать это дело как нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.



Однако родители погибшего юноши убеждены, что парня сначала убили в другом месте, а уже потом тело положили на рельсы. В этой версии убеждены врачи и помощник машиниста поезда. Последний в ходе расследования заявил, что подросток лежал на путях уже мертвый и с гематомами.



К убийству юноши могут быть причастны четверо 16-летних подростков. Двое из них – местные, двое – киевляне. Вероятно, что они – дети высокопоставленных чиновников из судебной системы Киева. По словам родных, Денис якобы заступился за девушку, из-за чего ребята избили и зарезали его.