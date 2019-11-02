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      Гибель подростка в Прилуках: в городе отстранили главу полиции

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      14-летний Денис Чаленко, который погиб в Прилуках
      14-летний Денис Чаленко, который погиб в Прилуках / 24 канал

      В Прилуках, из-за скандала вокруг расследования гибели 14-летнего подростка Дениса Чаленко на железнодорожном пути, отстранили от исполнения обязанностей главу местной полиции. А само дело о гибели подростка передали в Главное следственное управление.

      "Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти подростка – такую ​​задачу я поставил лучшим следователем центрального аппарата", – подчеркнул руководитель Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

      Читайте также: В Прилуках вспыхнули протесты из-за загадочной смерти подростка: фото и видео

      Поэтому 2 ноября  все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников, добавил Клименко.

      Что известно о гибели Дениса Чаленко?

      По данным полиции, 29 октября в Прилуках 14-летний Чаленко переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и погиб под колесами поезда сообщением Нежин – Гребенка. Полиция взялась расследовать это дело как нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.

      Однако родители погибшего юноши убеждены, что парня сначала убили в другом месте, а уже потом тело положили на рельсы. В частности, отец Дениса нашел кровь далеко от места, где якобы погиб его сын. Поэтому сейчас родители с адвокатом требуют проведения повторной экспертизы.

      В то же время машинист, который вытягивал Дениса из-под поезда, рассказал, что парень лежал там скрученный бубликом, был уже холодный и весь в синяках. Медики подтверждают, что травмы парня нехарактерные для гибели на путях.

      Кроме того, родители Дениса полагают, что к убийству юноши могут быть причастны четверо 16-летних подростков. Двое из них – местные, двое – киевляне. Вероятно, что они – дети высокопоставленных чиновников их судебной системы Киева. По словам родных, Денис якобы заступился за девушку, из-за чего подростки избили и зарезали его.

      Поэтому в Прилуках люди вышли на митинг под местное отделение полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования гибели Чаленко.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Железная дорога Игорь Клименко Криминальные новости Расследования Полиция Новости Чернигова Жертвы
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