Загибель підлітка у Прилуках: у місті відсторонили голову поліції

У Прилуках через скандал довкола розслідування загибелі 14-річного підлітка Дениса Чаленка на залізничній колії відсторонили від виконання обов'язків голову місцевої поліції. А саму справу щодо загибелі підлітка передали до Головного слідчого управління.

"Максимально об’єктивне розслідування причин і обставин трагічної смерті хлопця – таке завдання я поставив кращим слідчим центрального апарату", – наголосив керівник Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Тож 2 листопада +усі матеріали кримінального провадження будуть передані до Головного слідчого управління, де їх вивченням займеться група досвідчених слідчих і оперативників, додав Клименко.

Що відомо про загибель Дениса Чаленка?

За даними поліції, 29 жовтня у Прилуках 14-річний Чаленко переходив залізничну колію у невстановленому місці та загинув під колесами потяга сполученням Ніжин – Гребінка. Поліція взялася розслідувати цю справу як порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей.

Проте батьки загиблого юнака переконані, що хлопця спершу вбили в іншому місці, а вже потім тіло поклали на колію. Зокрема, батько Дениса знайшов кров далеко від місця, де нібито загинув його син. Тож зараз батьки з адвокатом вимагають проведення повторної експертизи.

Водночас машиніст, який витягував Дениса з-під потяга, розповів, що хлопець лежав там скручений бубликом, був уже холодний і весь у синцях. Медики підтверджують, що травми хлопця нехарактерні для загибелі на колії.

Окрім того, батьки Дениса гадають, що до вбивства юнака можуть бути причетні четверо 16-річних підлітків. Двоє з них – місцеві, інші двоє – кияни. Ймовірно, що вони – діти високопосадовців із судової системи Києва. За словами рідних, Денис нібито вступився за дівчину, через що хлопці побили і зарізали його.

Через це у Прилуках люди вийшли на мітинг під місцеве відділення поліції і вимагали від правоохоронців справедливого розслідування загибелі Чаленка.