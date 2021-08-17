Он подыскивал украинок для одиноких иностранцев-мужчин или геев. Они заключали фиктивный брак, а затем для "заказчика" в Украине находили донора и суррогатную маму, которая и вынашивала ребенка.
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Суррогатное материнство – законные и незаконные программы
В Украине не разрешают такие программы суррогатного материнства. Наше законодательство квалифицирует подобные случаи как "продажу детей". В то же время есть немало законных программ – когда украинские женщины вынашивают для иностранных пар детей, поскольку они не могут этого сделать. Главное условие – такие пары должны быть официально женатыми.
Услугами украинских клиник пользуются не только украинцы, но и граждане Китая, Франции, Германии и других стран. В их странах суррогатное материнство запрещено или стоит в разы больше, чем в Украине.
Детей забирали в Азию
По информации председателя Нацполиции Игоря Клименко, они обнаружили незаконную схему. Стоимость программы составляет 70 тысяч долларов.
После рождения ребенка, его "мать" (та, что заключила фиктивный брак, а не суррогатная мама), отказывалась от новорожденного, а родители-геи (или одинокий отец) вывозили их в одну из республик Восточной Азии (вероятно речь идет о Китае).
Нам удалось изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины,
– пишет Клименко.
Он также отметил, что суррогатное материнство в Украине необходимо урегулировать подробно на законодательном уровне, поскольку граница между законной программой и торговлей детьми очень тонкая.
Ранее СБУ разоблачила аналогичную схему на Харьковщине.