Он подыскивал украинок для одиноких иностранцев-мужчин или геев. Они заключали фиктивный брак, а затем для "заказчика" в Украине находили донора и суррогатную маму, которая и вынашивала ребенка.

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Суррогатное материнство – законные и незаконные программы

В Украине не разрешают такие программы суррогатного материнства. Наше законодательство квалифицирует подобные случаи как "продажу детей". В то же время есть немало законных программ – когда украинские женщины вынашивают для иностранных пар детей, поскольку они не могут этого сделать. Главное условие – такие пары должны быть официально женатыми.

Младенцы, которых рожают украинки, биологически являются детьми иностранцев. Кроме тех случаев, когда в программу привлекают доноров – если мужчина или его жена не могут вообще иметь детей. Такой младенец должен быть родным хотя бы одному из родителей.

Услугами украинских клиник пользуются не только украинцы, но и граждане Китая, Франции, Германии и других стран. В их странах суррогатное материнство запрещено или стоит в разы больше, чем в Украине.

Детей забирали в Азию

По информации председателя Нацполиции Игоря Клименко, они обнаружили незаконную схему. Стоимость программы составляет 70 тысяч долларов.

После рождения ребенка, его "мать" (та, что заключила фиктивный брак, а не суррогатная мама), отказывалась от новорожденного, а родители-геи (или одинокий отец) вывозили их в одну из республик Восточной Азии (вероятно речь идет о Китае).

Нам удалось изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины,

– пишет Клименко.

Он также отметил, что суррогатное материнство в Украине необходимо урегулировать подробно на законодательном уровне, поскольку граница между законной программой и торговлей детьми очень тонкая.

Ранее СБУ разоблачила аналогичную схему на Харьковщине.