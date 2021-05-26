В Беларуси простились с активистом Ашураком, которого, вероятно, убили в тюрьме: фото

В Березовке Минской области попрощались с политзаключенным Витольдом Ашураком. 50-летний мужчина скончался при невыясненных обстоятельствах в колонии в Шклове. Родственники и друзья погибшего уверены, что Ашурака убили.
Прощаться с политзаключенным люди приходили еще с вечера 25 мая. Проводили патриота в последний путь не только местные жители, но и люди из разных городов Беларуси.
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Люди приехали на прощание с других городов Беларуси
Похоронили Ашурака на местном кладбище. Также процессия прошла мимо завода, на котором работал когда-то погибший.
Люди, которые ехали в Березовку, столкнулись с предвзятым отношением правоохранителей: автомобили останавливали сотрудники ГАИ для тщательной проверки документов.
Ашурак умер в колонии 21 мая
Витольд Ашурак умер в колонии 21 мая. Родственникам сказали, что якобы у него случился инфаркт. Однако его вдова отметила, что у ее мужа – никогда не было проблем. Близкие говорят, на теле Витольда – царапины, а также у него была разбита голова.
Что известно о Витольде Ашураке
- Белорусский общественный и экологический активист.
- Работал на стекольном заводе "Неман" в Березовке.
- В 2010 году за участие в акциях протеста был осужден на 12 суток.
- После этого начал активную политическую деятельность, даже баллотировался в парламент.
- Организатор многочисленных политических и экологических пикетов.
- В августе и сентябре 2020 года участвовал в акциях протеста против режима Лукашенко.
- В январе 2021 года Ашурака приговорили к 5 годам заключения в колонии строгого режима.
- 21 мая с колонии сообщили о его смерти.