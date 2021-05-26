В Беларуси простились с активистом Ашураком, которого, вероятно, убили в тюрьме: фото

В Березовке Минской области попрощались с политзаключенным Витольдом Ашураком. 50-летний мужчина скончался при невыясненных обстоятельствах в колонии в Шклове. Родственники и друзья погибшего уверены, что Ашурака убили.

Прощаться с политзаключенным люди приходили еще с вечера 25 мая. Проводили патриота в последний путь не только местные жители, но и люди из разных городов Беларуси.

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Люди приехали на прощание с других городов Беларуси

Похоронили Ашурака на местном кладбище. Также процессия прошла мимо завода, на котором работал когда-то погибший.

Люди, которые ехали в Березовку, столкнулись с предвзятым отношением правоохранителей: автомобили останавливали сотрудники ГАИ для тщательной проверки документов.

Ашурак умер в колонии 21 мая

Витольд Ашурак умер в колонии 21 мая. Родственникам сказали, что якобы у него случился инфаркт. Однако его вдова отметила, что у ее мужа – никогда не было проблем. Близкие говорят, на теле Витольда – царапины, а также у него была разбита голова.