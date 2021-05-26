Задерживать пожилую женщину пришли аж 8 милиционеров, в том числе 2 полковников. Об этом случае изданию рассказал руководитель белорусской службы "Радыё Свабода" Александр Лукашук.

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Силовикам не понравился комментарий женщины

По словам Лукашука, его издание недавно делало подробный репортаж об учительнице-пенсионерке из Минска.

Примерно 9 месяцев назад женщина оставила комментарий под сообщением о том, как милиция избивала протестующих. Тогда учительница написала лишь 1 слово – "тварь". Руководитель СМИ подчеркнул, что это слово не относится к запрещенным или очень обидным.

Пенсионерку вывезли в другой город и в течение 5 дней издевались

Однако у белорусских силовиков другое мнение на этот счет. Поэтому они однажды утром они пришли в дом пенсионерки, забрали ее и вывези в другой город. Там над женщиной издевались 5 дней.

"Пенсионерку задержали, посадили в машину и увезли за 200 километров от дома в Могилев. Ее заставляли догола раздеваться, оскорбляли. В камере, где держали женщину, не было ни матрасов, ни подушек и постоянно горел свет", – рассказал Лукашук.

Он добавил, что когда за ней поехал сын, у него конфисковали машину. Через 5 дней учительницу вернули в Минск и сказали, что теперь ее будут судить. "И это всего за одно слово", – пояснил руководитель СМИ.

Он отметил, что социальные сети стали предметом тщательного изучения белорусских спецслужб.

Справка. Протесты в Беларуси вспыхнули в августе 2020 года. Люди вышли на улицы против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Силовики систематически задерживали активистов, бросали их в тюрьмы, издевались над ними. По информации правозащитного центра "Весна", по состоянию на 26 мая в Беларуси политическими заключенными признали 421 человека.