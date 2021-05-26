У Білорусі попрощалися з активістом Ашураком, якого, ймовірно, вбили у в'язниці: фото

26 травня 2021 , 13:45
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Джерело:

Белсат

У Березівці Мінської області попрощались з політв'язнем Вітольдом Ашураком. 50-річний чоловік помер за невизначених обставин у колонії у Шклові. Родичі та друзі загиблого впевнені, що Ашурака вбили.

Прощатись з політв'язнем люди приходили ще з вечора 25 травня. Проводили патріота в останню дорогу не лише місцеві жителі, а й люди з різних міст Білорусі.

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Люди приїхали на прощання з інших міст Білорусі

Поховали Ашурака на місцевому кладовищі. Також процесія пройшла мимо заводу, на якому працював колись загиблий.

Люди, які їхали в Березівку, зіткнулись з упередженим ставленням правоохоронців: автомобілі зупиняли працівники ДАІ для ретельної перевірки документів.

Ашурак помер у колонії 21 травня

Вітольд Ашурак помер у колонії 21 травня. Родичам сказали, що начебто у нього стався інфаркт. Проте його вдова зазначила, у її чоловіка – ніколи не було проблем. Близькі кажуть, на тілі Вітольда – подряпини, а також у нього була розбита голова.

Що відомо про Вітольда Ашурака

  • Білоруський громадський та екологічний активіст.
  • Працював на склозаводі "Неман" у Березівці.
  • У 2010 році за участь в акціях протесту був засуджений на 12 діб.
  • Після цього розпочав активну політичну діяльність, навіть балотувався до парламенту.
  • Організатор численних політичних та екологічних пікетів.
  • У серпні та вересні 2020 року брав участь в акціях протесту проти режиму Лукашенка.
  • У січні 2021 року Ашурака засудили до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.
  • 21 травня з колонії повідомили про його смерть.
Автор: Ірина Пундор