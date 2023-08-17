Переехал и положил на скамейку: в сети появилось жуткое видео наезда полицейского на бабушку
Источник:Государственное бюро расследований
Преступление произошло в Одесской области. Полицейский на авто сбил пожилую женщину, а затем бросил умирать.
16 августа в Белгород-Днестровском работник полиции, выезжая из собственного двора задним ходом, совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку.
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Двойной наезд
На видео видно, что мужчина сначала сбивает бабушку, а затем, пытаясь развернуться, дважды переезжает. Далее нарушитель вместе с женой, тоже находившейся в авто, небрежно поднимают потерпевшую и кладут на скамейку во дворе. Известно, что они так и не дождались скорой помощи. От полученных травм пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице.
Полицейский сбил бабушку и бросил на скамейке: видео
По факту ДТП, повлекшего смерть потерпевшего, ДБР начало досудебное расследование. Если вину полицейского докажут, он получит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.
В полиции Одесщины, кроме того, добавили, что на время проведения расследования полицейского и его жену отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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