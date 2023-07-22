"Песня, б***ь, не понравилась": в Белой Церкви произошла массовая драка из-за русской музыки

Очередной скандал, связанный с прослушиванием русской музыки в общественном пространстве, произошел в Белой Церкви. Начался он словесной перепалкой, очень быстро перешедшей в массовую драку.

В сеть выложили сразу несколько видео. И увиденное редакцию 24 Канала шокировало. Каждый раз удивляемся, будто впервые. В этот раз русскую музыку захотели послушать на Таращанском массиве в Белой Церкви. Причем отстаивали ее настолько яростно, что бросились в драку.

Читайте также Захотела во Львов: в сети проучили порноактрису из России, которая писала о "самообстреле" Украины

Сначала замечания, а затем – массовая драка

Одно из видео демонстрирует нам, что молодые люди во всю громкость слушают популярную в 90-х песню российской исполнительницы. Буквально через мгновение можно услышать словесную перепалку. Сразу заметим, что возможность послушать музыку страны-агрессора мужчины отстаивали крайне активно. Вот диалог:

– Песня, б***ь, не понравилась? – реагируют на замечания.

– Да, в Украине война идет! – подчеркивает женщина за кадром.

– И что?! – выкрикивает молодой человек.

– В смысле, и что?! – не сдерживает эмоций она.

– Так, ну ты здесь сидишь, б***ь? – кричит мужчина.

– Так ты здесь сидишь?! – спрашивает женщина.

На роликах слышна ненормативная лексика. Не рекомендуем их к просмотру несовершеннолетним, беременным, а также уязвимым людям.

В Белой Церкви агрессивно отстаивают русскую музыку: смотрите видео 18+

Словесной перепалкой, как вы уже поняли, не обошлось. На другом видео уже можно увидеть массовую потасовку. Заметим, что ее бы не произошло, если бы, явно находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди не решили слушать российскую музыку.

В Белой Церкви массовая драка из-за русской музыки: смотрите видео 18+

Напомним, что в 2000 годуТогда молодые люди в заведении "Цисарской кофе" требовали прекратить им мешать слушать русскую музыку. Потом начали разбрасываться оскорблениями, ударили талантливого украинца, а позже – забили его до смерти.

Заметим, что раньше скандал из-за русской музыки разразился на Запорожье. Тогда во время празднования дня рождения была включена композиция певицы страны-оккупанта. На замечания люди, явно находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, реагировали резко. Кроме того, выкрикивали, что "рождены в ссср". На этом конфликт не закончился, ведь была также толкотня и попытка вырвать из рук телефон.