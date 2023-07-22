"Пісня, б***ь, не сподобалася": у Білій Церкві сталася масова бійка через російську музику

Черговий скандал, пов'язаний з прослуховуванням російської музики у громадському просторі, стався у Білій Церкві. Почався він словесною перепалкою, яка дуже швидко перейшла у масову бійку.

У мережу виклали відразу кілька відео. І побачене редакцію 24 Каналу шокувало. Щоразу дивуємося, наче вперше. Цього разу російську музику захотіли послухати на Таращанському масиві у Білій Церкві. Причому відстоювали її настільки люто, що кинулися у бійку.

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Спочатку зауваження, а потім – масова бійка

Одне з відео демонструє нам, що молодики на всю гучність слухають популярну у 90-х пісню російської виконавиці. Буквально за мить можна почути словесну перепалку. Відразу ж зауважимо, що можливість послухати музику країни-агресорки чоловіки відстоювали вкрай активно. Ось діалог:

– Пісня, б***ь, не понравилась? – реагують на зауваження.

– Так, в Україні війна йде! – наголошує жінка за кадром.

– І шо?! – викрикує молодик.

– В смислі, і шо?! – не стримує емоцій вона.

– То, н***й ти тут сидиш, б***ь? – кричить чоловік.

– То ти н***й тут сидиш?! – запитує жінка.

На роликах присутня ненормативна лексика. Не рекомендуємо їх до перегляду неповнолітнім, вагітним, а також вразливих людей.

У Білій Церкві агресивно відстоюють російську музику: дивіться відео 18+

Словесною перепалкою, як ви вже зрозуміли, не обійшлося. На іншому відео вже можна побачити масову бійку. Зауважимо, що її б не сталося, якби молодики, які явно були у стані алкогольного сп'яніння, не вирішили слухати російську музику.

У Білій Церкві масова бійка через російську музику: дивіться відео 18+

Що кажуть про скандал у поліції

Нагадаємо, що у 2000 роціТоді молодики у закладі "Цісарська кава" вимагали припинити їм заважати слухати російську музику. Потім почали розкидатися образами, ударили талановитого українця, а пізніше – забили його до смерті.

Правоохоронці зазначили, що майже опівночі 21 липня виникла сварка на масиві Таращанському. Причиною став водій автомобіля Mersedes, котрий гучно слухав російську музику. Пізніше між порушниками та мешканцями будинків навколо почалася бійка.

Відомо, що після неї четверо людей звернулися по медичну допомогу. За даними правоохоронців, в однієї з жінок травмована рука.

Уже розпочалося розслідування слідчими Білоцерківського управління поліції Київщини. Воно стосується нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Зауважимо, що раніше скандал через російську музику спалахнув на Запоріжжі. Тоді під час святкування дня народження увімкнули композицію співачки країни-окупантки. На зауваження люди, які явно були у стані алкогольного сп'яніння, реагували різко. Крім того, викрикували, що "раждєни в ссср". На цьому конфлікт не закінчився, адже була також штовханина та спроба вирвати з рук телефон.