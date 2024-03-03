В Берлине раздавались выстрелы: полиция ищет террористов "Фракции Красной армии"

В Берлине утром 3 марта раздались выстрелы. Это была частью полицейской операции по поиску террористов в городе.

Речь идет о представителях террористической организации "Фракция Красной армии". За несколько дней до этого немецкие правоохранители задерживали террористку этой группировки.

Интересно В аэропорту Гамбурга мужчина держал в заложниках дочь: полиция почти сутки уговаривала сдаться

В Берлине полицейские искали террористов

Журналисты DW отметили, что в берлинском районе Фридрихсхайн утром 3 марта раздавалась стрельба, а движение городской электрички было временно остановлено. Там полицейские искали бывших террористов Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега из леворадикальной группировки "Фракция Красной армии" (RAF).

Как сообщает другое немецкое издание Die Welt, полиция окружила стоянку трейлеров, а выстрелы были сделаны, чтобы открыть запертую дверь одного из них. В результате двое мужчин были задержаны, их личности сейчас устанавливаются. Никто не пострадал.

Впоследствии пресс-секретарь Государственного управления криминальной полиции Нижней Саксонии в комментарии немецкому информационному агентству dpa отметила, что мужчины, которых задержала полиция, не являются подозреваемыми Эрнстом-Фолькером Штаубом и Буркхардом Гарвегом.

Ранее в Германии задерживали террористку из RAF

Стоит отметить, что буквально несколько дней назад в Германии задержали другую террористку RAF Даниэлу Клетте, которую разыскивали десятилетиями. Как выяснилось, 65-летняя Клетте жила в берлинском районе Кройцберг под вымышленным именем Клаудия. Она давала частные уроки математики, чтобы заработать жизнь.

Клетте, а также двое ее соратников относятся к так называемому третьему поколению террористов RAF. Их обвиняют в покушении на убийство и серии серьезных ограблений.

Что известно о "Фракции Красной армии"