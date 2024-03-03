У Берліні лунали постріли: поліція шукає терористів "Фракції Червоної армії"

У Берліні вранці 3 березня пролунали постріли. Це була частина поліцейської операції щодо пошуку терористів у місті.

Мовиться про представників терористичної організації "Фракції Червоної армії". За кілька днів до цього німецькі правоохоронці затримували терористку цього угруповання.

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У Берліні поліцейські шукали терористів

Журналісти DW зазначили, що у берлінському районі Фрідріхсхайн вранці 3 березня лунала стрілянина, а рух міської електрички було тимчасово зупинено. Там поліцейські шукали колишніх терористів Ернста-Фолькера Штауба та Буркхарда Гарвега із ліворадикального угрупування "Фракція Червоної армії" (RAF).

Як повідомляє інше німецьке видання Die Welt, поліція оточила стоянку трейлерів, а постріли були зроблені, щоб відчинити замкнені двері одного з них. В результаті двох чоловіків було затримано, їхні особи зараз встановлюють. Ніхто не постраждав.

Згодом речниця Державного управління кримінальної поліції Нижньої Саксонії у коментарі німецькому інформаційному агентству dpa зазначила, що чоловіки, яких затримала поліція, не є підозрюваними Ернстом-Фолькером Штаубом і Буркхардом Гарвегом.

Раніше у Німеччині затримували терористку з RAF

Варто зазначити, що буквально кілька днів тому у Німеччині затримали іншу терористку RAF Даніелу Клетте, яку розшукували десятиліттями. Як з'ясувалося, 65-річна Клетте жила у берлінському районі Кройцберг під вигаданим ім'ям Клаудія. Вона давала приватні уроки математики, щоб заробити життя.

Клетте, а також двоє її соратників належать до так званого третього покоління терористів RAF. Їх звинувачують у замаху на вбивство та серії серйозних пограбувань.

Що відомо про "Фракцію Червоної армії"