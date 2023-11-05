Увечері 4 листопада чоловік на Audi прорвався на територію аеропорту. Він здійснив з автомобіля декілька пострілів, а також викинув із вікна дві пляшки із запальною сумішшю.

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Хотів забрати доньку на батьківщину

Дружина 35-річного бунтівника на ім'я Салман заздалегідь попередила поліцію та медиків, що її чоловік мчить до аеропорту із їхньою 4-річною донькою.

Довідка: За попередніми даними, чоловік хотів разом із дитиною вилетіти на батьківщину, до Туреччини. Ймовірно, між подружжям перед інцидентом спалахнула суперечка щодо опікунства над донькою.

Авіасполучення в Гамбурзі припинили, людей з аеропорту евакуювали.

Далі правоохоронці намагалися вмовити чоловіка скласти зброю і відпустити дитину, але безуспішно. Переговори тривали майже добу. Нарешті, вдень 5 листопада стало відомо, що озброєний чоловік здався. Він пояснив, що причиною його вчинку стала "битва" за опікунство над дитиною. З донькою, яку він утримував у заручниках, – все гаразд.

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