Німецькі ЗМІ повідомляють, що невідомий на Audi пробив загородження аеропорту й влаштував декілька пожеж. Наразі триває масштабна поліцейська операція.

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Польоти негайно зупинили. Декілька літаків, які наближалися до аеропорту Гельмута Шмідта, перенаправили у Ганновер.

За попередніми даними, чоловік так поводиться через сімейну драму. Його дружина зателефонувала правоохоронцям й повідомила, що він рухається у бік аерпорту. За попередніми даними, чоловік може утримувати у заручниках двох дітей.