Правоохоронці міста Дуйсбург затримали чоловіка на ім'я Тарик, який готував теракт на проізраїльському мітингу в Північному Рейні-Вестфалії. Виявилося, що він раніше відбував покарання у в'язниці за участь в ІДІЛ.

Дивіться також Прихильники палестинців увірвалися до Конгресу США: що вимагали протестувальники

Мріяв "стати мучеником"

Про наміри терориста переїхати вантажівкою мітинг на підтримку євреїв стало відомо завдяки інформації, наданій іноземною розвідкою. Так, вона повідомила, що Тарик був колишнім членом терористичного ісламського угруповання ІДІЛ. У 2013 році він виїхав із Туреччини до Сирії, аби приєднатися до бойовиків. За це у 2017 у Дюссельдорфі зловмисник отримав 5 років тюрми.

Крім того, у соцмережах чоловік розповідав про своє бажання стати "мучеником". Також він співав дифірамби терористу, який нещодавно у Брюсселі убив двох громадян Швеції.

Наразі поліція проводить обшуки та шукає ймовірних спільників ісламіста.

Застрелив двох шведів перед футбольним матчем

Тарик, який мріяв протаранити мітинг на підтримку Ізраїлю, похвалив іншого терориста, який скоїв теракт у центрі Брюсселю 16 жовтня. Це сталося ввечері приблизно о 19:15 за місцевим часом. Тоді на площі Сентелетт, розташованій неподалік від стадіону імені короля Бодуена, де проходив матч відбору на Євро-2024 між збірними Бельгії і Швеції, пролунали постріли.

Чоловік під вигук "Аллаху Акбар" застрелив двох шведських футбольних фанатів. Самого стрільця поранили правоохоронці. Згодом він помер у реанімації.

Вбивцею двох людей виявився 45-річний тунісець Абдесалем Лассуе. Він називав себе членом ІДІЛ і "моджахедом, який бореться за справу Бога". З 2019 він проживав у Бельгії. Тут його підозрювали у контрабанді людей, однак провину довести не змогли.

У поліції вважають, що стрілянина не пов'язана з війною Ізраїлю та ХАМАС. У ЗМІ припускають, що Абдесалем міг "мститися" за спалення Корану, яке відбулося ще кілька місяців тому.