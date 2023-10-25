Правоохранители города Дуйсбург задержали мужчину по имени Тарык, готовившего теракт на произраильском митинге в Северном Рейне-Вестфалии. Оказалось, что он ранее отбывал наказание в тюрьме за участие в ИГИЛ.

Смотрите также Сторонники палестинцев ворвались в Конгресс США: что требовали протестующие

Мечтал "стать мучеником"

О намерениях террориста переехать грузовиком митинг в поддержку евреев стало известно благодаря информации, предоставленной иностранной разведкой. Так, она сообщила, что Тарык был бывшим членом террористической исламской группировки ИГИЛ. В 2013 году он уехал из Турции в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. За это в 2017 году в Дюссельдорфе злоумышленник получил 5 лет тюрьмы.

Кроме того, в соцсетях мужчина рассказывал о своем желании стать "мучеником". Также он пел дифирамбы террористу, недавно убившему в Брюсселе двух граждан Швеции.

Полиция проводит обыски и ищет вероятных исламистских сообщников.

Застрелил двух шведов перед футбольным матчем

Тарик, мечтавший протаранить митинг в поддержку Израиля, похвалил другого террориста, совершившего теракт в центре Брюсселя 16 октября. Это произошло вечером примерно в 19:15 по местному времени. Тогда на площади Сентелетт, расположенной недалеко от стадиона имени короля Бодуэна, где проходил матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, раздались выстрелы.

Мужчина под крик "Аллаху Акбар" застрелил двух шведских футбольных фанатов. Самого стрелка ранили правоохранители. Впоследствии он скончался в реанимации.

Убийцей двух человек оказался 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэ. Он называл себя членом ИГИЛ и "моджахедом, борющимся за дело Бога". С 2019 года он проживал в Бельгии. Здесь его подозревали в контрабанде людей, однако вину доказать не смогли.

В полиции считают, что стрельба не связана с войной Израиля и ХАМАС. В СМИ предполагают, что Абдесалем мог "мстить" за сожжение Корана, которое произошло еще несколько месяцев назад.