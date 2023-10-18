В среду, 18 октября, пропалестинские митингующие устроили протест внутри Конгресса США в Вашингтоне. Напомним, что в некоторых странах начались митинги после удара по больнице в Секторе Газа.
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Что происходит в Вашингтоне
Соцсетями распространяются кадры с места событий. На видео можно увидеть, как многие люди прорвались в Конгресс США и начали выкрикивать лозунги в поддержку Палестины.
Протестующие заняли в зале первый и второй этажи: смотрите видео
Митингующие требуют прекратить боевые действия в Секторе Газа.
Протестующие держат плакаты в поддержку Палестины и против Израиля: смотрите видео
Одного из протестующих задержала полиция. Подробности устанавливаются.
Задержание пропалестинского митингующего: смотрите видео
Позже стало известно, что американские правоохранители вытеснили протестующих из здания Конгресса США.
Что происходит в Германии
В эту среду также прошел митинг в Берлине. Как пишет dpa, местные власти запретили пропалестинскую акцию. Сообщается о десятках задержанных протестующих. Накануне в столице Германии неизвестные злоумышленники пытались поджечь синагогу. Их действия осудили представители разных немецких партий.
Также там были беспорядки, участники которых швыряли камни в правоохранителей, запускали пиротехнику, поджигали детскую площадку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил теракты против еврейских учреждений и разгул насилия на улицах. Он подчеркнул, что немецкие власти не будут это терпеть.
Кроме того, пропалестинские митинги прошли в Гамбурге и Франкфурте-на-Майне. Там тоже сообщается о задержаниях.
Пропалестинская акция в Греции
В Афинах в среду прошла большая акция в поддержку Палестины. В этом митинге приняло участие много тысяч человек.
Многотысячная пропалестинская акция в столице Греции: смотрите видео
В Испании тоже прошли пропалестинские акции
Как стало известно, в Барселоне в среду прошла многотысячная акция. Люди выступали против боев в Секторе Газа и выкрикивали лозунги в поддержку палестинцев.
В Барселоне проходил большой пропалестинский митинг: смотрите видео
На кадрах можно увидеть небольшие столбы дыма разных цветов.
Протестующие принесли с собой дымовые шашки: смотрите видео
Что известно о протестах в других странах
- В Турции недавно протестующие пытались взять штурмом израильское консульство в Стамбуле. Они держали в руках турецкие и палестинские флаги, а также швыряли фейерверки в сторону дипломатического представительства.
- Не так давно в Иране митингующие тоже вышли на улицу с протестами. Они требовали от Тегерана начать войну с Израилем, а также желали уничтожения США.
- Как ранее сообщалось, в Ливане митингующие забросали камнями посольство Франции. А еще они вывесили палестинский флаг перед зданием посольства США и спровоцировали на территории диппредставительства пожар.