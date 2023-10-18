Кроме того, митингующие также уже имели стычки с полицией. Сейчас горячее всего с акциями протеста в Турции, Ливане, Кувейте, Марокко и Иране, об этом сообщают местные паблики в соцсетях, передает 24 Канал.
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В Стамбуле штурмуют израильское консульство
Турцией прокатились массированные протесты в поддержку палестинских граждан после удара по больнице в Секторе Газа. В частности, протестующие вышли на улицы Анкары и Стамбула.
В Стамбуле митингующие пытались штурмовать генеральное консульство Израиля. В частности, по предварительным данным, митингующим даже удалось проникнуть на территорию израильского диппредставительства.
В Стамбуле штурмовали израильское генконсульство: смотрите видео
Кроме того, протестующие также запускали в сторону постройки фейерверки, создавая вокруг шум и яркие вспышки света. Митингующие также держали палестинские и турецкие флаги вместе на акции протеста.
Митингующие пускали фейерверки по генконсульству Израиля в Стамбуле: смотрите видео
Многотысячные митинги были и в Иране
В иранской столице Тегеран тысячи человек вышли на митинги в знак поддержки палестинского народа. В частности, митингующие призывали к войне с Израилем, а среди лозунгов толпы раздавалось также: "Смерть Америке".
В Иране проходят многотысячные митинги: смотрите видео
Стоит отметить, что официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани обвинил Израиль в атаке больницы в Секторе Газа и осудил произошедшее, назвав его военным преступлением и актом геноцида. Все митинги в Тегеране проходят на площади Палестины.
В Тегеране тысячи человек вышли на площадь Палестины: смотрите видео
Масштабные протесты проходят в Ливане, Марокко и Кувейте.
В столице Ливана Бейруте во время акции в поддержку Газа протестующие вывесили палестинский флаг на заборе перед зданием посольства США. Они тоже зажгли огонь и громко скандировали.
В Бейруте тоже горячо с акциями протеста: смотрите видео
Ливанские паблики уже сообщают в сети о большом пожаре на территории посольства. Также митингующие забрасывают камнями и посольство Франции.
В Бейруте на территории посольства США вспыхнул пожар: смотрите видео
Также акции протеста прошли в Марокко и Кувейте. Люди также поддерживали палестинцев, неся их флаг и громко скандируя слова на арабском.
В Кувейте была акция протеста: смотрите видео
Поддержали палестинцев и жители Марокко: смотрите видео
Протесты начались после удара по больнице в Секторе Газа
- Во время трагического инцидента, произошедшего 17 октября, больница Аль-Ахли в Секторе Газа подверглась сокрушительной атаке. Это привело к потере нескольких сотен жизней, многие все еще находятся под обломками разрушенного здания.
- После этого в нескольких арабских странах вспыхнули митинги. Люди выходили на протесты в Турции, Ираке, Иордании, а в Палестине потребовали отставки их президента.
- Кроме того, после происшествия с больницей палестинский лидер Махмуд Аббас отказался встречаться с президентом Байденом в Иордании. В конце концов стало известно, что визит президента США в иорданскую столицу Амман упраздняется.