Кроме того, митингующие также уже имели стычки с полицией. Сейчас горячее всего с акциями протеста в Турции, Ливане, Кувейте, Марокко и Иране, об этом сообщают местные паблики в соцсетях, передает 24 Канал.

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В Стамбуле штурмуют израильское консульство

Турцией прокатились массированные протесты в поддержку палестинских граждан после удара по больнице в Секторе Газа. В частности, протестующие вышли на улицы Анкары и Стамбула.

В Стамбуле митингующие пытались штурмовать генеральное консульство Израиля. В частности, по предварительным данным, митингующим даже удалось проникнуть на территорию израильского диппредставительства.

В Стамбуле штурмовали израильское генконсульство: смотрите видео

Кроме того, протестующие также запускали в сторону постройки фейерверки, создавая вокруг шум и яркие вспышки света. Митингующие также держали палестинские и турецкие флаги вместе на акции протеста.

Митингующие пускали фейерверки по генконсульству Израиля в Стамбуле: смотрите видео

Многотысячные митинги были и в Иране

В иранской столице Тегеран тысячи человек вышли на митинги в знак поддержки палестинского народа. В частности, митингующие призывали к войне с Израилем, а среди лозунгов толпы раздавалось также: "Смерть Америке".

В Иране проходят многотысячные митинги: смотрите видео

Стоит отметить, что официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани обвинил Израиль в атаке больницы в Секторе Газа и осудил произошедшее, назвав его военным преступлением и актом геноцида. Все митинги в Тегеране проходят на площади Палестины.

В Тегеране тысячи человек вышли на площадь Палестины: смотрите видео

Масштабные протесты проходят в Ливане, Марокко и Кувейте.

В столице Ливана Бейруте во время акции в поддержку Газа протестующие вывесили палестинский флаг на заборе перед зданием посольства США. Они тоже зажгли огонь и громко скандировали.

В Бейруте тоже горячо с акциями протеста: смотрите видео

Ливанские паблики уже сообщают в сети о большом пожаре на территории посольства. Также митингующие забрасывают камнями и посольство Франции.

В Бейруте на территории посольства США вспыхнул пожар: смотрите видео

Также акции протеста прошли в Марокко и Кувейте. Люди также поддерживали палестинцев, неся их флаг и громко скандируя слова на арабском.

В Кувейте была акция протеста: смотрите видео

Поддержали палестинцев и жители Марокко: смотрите видео

Протесты начались после удара по больнице в Секторе Газа