Крім того, мітингарі також уже мали сутички із поліцією. Наразі найгарячіше з акціями протесту в Туреччині, Лівані, Кувейті, Марокко та Ірані, про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах, передає 24 Канал.
До теми Удар по лікарні у Секторі Гази: масові протести та гучні заяви – як реагували на подію у світі
У Стамбулі штурмують ізраїльське консульство
Туреччиною прокотилися масовані протести на підтримку палестинських громадян після того, як вдарили по лікарні у Секторі Гази. Зокрема, протестувальники вийшли на вулиці Анкари, а також Стамбула.
У Стамбулі мітингувальники намагалися штурмувати генеральне консульство Ізраїлю. Зокрема, за попередніми даними, мітингарям навіть вдалося проникнути на територію ізраїльського диппредставництва.
У Стамбулі штурмували ізраїльське генконсульство: дивіться відео
Крім того, протестувальники також запускали у бік будівлі феєрверки, створюючи навколо шум і яскраві спалахи світла. Мітингарі також тримали палестинські й турецькі прапори разом на акції протесту.
Мітингарі пускали феєрверки по генконсульству Ізраїля в Стамбулі: дивіться відео
Багатотисячні мітинги були й в Ірані
В іранській столиці Тегеран тисячі людей вийшли на мітинги на знак підтримки палестинського народу. Зокрема, мітингувальники закликали до війни з Ізраїлем, а серед гасел натовпу лунало також: "Смерть Америці".
В Ірані проходять багатотисячні мітинги: дивіться відео
Варто зазначити, що офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані звинуватив Ізраїль в атаці лікарні у Секторі Гази й засудив подію, назвавши його воєнним злочином і актом геноциду. Всі мітинги у Тегерані відбуваються на майдані Палестини.
В Тегерані тисячі людей вийшли на майдан Палестини: дивіться відео
Масштабні протести відбуваються у Лівані, Марокко й Кувейті
У столиці Лівану Бейруті під час акції на підтримку Гази протестувальники вивісили палестинський прапор на паркані перед будинком посольства США. Вони також запалили вогонь і гучно скандували.
У Бейруті також гаряче з акціями протесту: дивіться відео
Ліванські пабліки вже повідомляють у мережі про велику пожежу на території посольства. Також мітингувальники закидують камінням й посольство Франції.
У Бейруті на території посольства США спалахнула пожежа: дивіться відео
Також акції протесту пройшли у Марокко та Кувейті. Люди також підтримували палестинців, несучи їхній прапор та гучно скандуючи слова арабською.
У Кувейті була акція протесту: дивіться відео
Підтримали палестинців і жителі Марокко: дивіться відео
Протести почалися після удару по лікарні у Секторі Гази
- Під час трагічного інциденту, який стався 17 жовтня, лікарня Аль-Ахлі в Секторі Газа зазнала нищівної атаки. Це призвело до втрати кількох сотень життів, багато людей все ще перебувають під уламками зруйнованої будівлі.
- Після цього у кількох арабських країнах спалахнули мітинги. Люди виходили на протести в Туреччині, Іраку, Йорданії, а в Палестині вимагали відставки їхнього президента.
- Крім того, після події з лікарнею палестинський лідер Махмуд Аббас відмовився зустрічатися з президентом Байденом у Йорданії. Зрештою стало відомо, що візит президента США у йорданську столицю Амман скасовується.