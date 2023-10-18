Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, заметив, что позиция Соединенных Штатов относительно войны в Израиле уже известна. Байден поддерживает уничтожение ХАМАС, но после этого должны состояться мирные переговоры по созданию Палестины.

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Израилю все же невыгодны предстоящие переговоры. Не факт, что в том же Секторе Газа снова не возникнет новый ХАМАС.

Здесь Израиль должен выбирать между плохим, очень плохим и кошмарным вариантом. Наверное, плохой вариант для Израиля, а особенно для Нетаньяху – возобновление переговоров. Но другие варианты еще хуже. Никто не знает, что с Газой дальше делать. ХАМАС сделал все, чтобы сделать эту войну религиозной. Религиозная война может длиться столетиями,

– рассказал Зильбер.

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Некоторые арабские государства также поддержали бы уничтожение ХАМАС

Как считает Зильбер, та же Саудовская Аравия и Египет поддержали уничтожение ХАМАС. Ведь исламистское движение "Братья-мусульмане", куда входит эта организация, запрещено в этих государствах.

Несмотря на это, важно, чтобы Израиль наконец-то четко определился с дальнейшими целями по ХАМАС. Пока так и непонятно, какие именно сейчас планы по поводу боевиков.

Израиль пока виляет. Политики боятся давать амбициозные обещания. Речь идет только о демонтаже военного потенциала ХАМАС. Что это такое – непонятно. Большинство народа Израиля воспринимают это как свержение власти ХАМАС. Если проанализировать, то другие государства тоже будут не против. Но, если ликвидируем только военный потенциал, то очень скоро ХАМАС снова его восстановит,

– рассказал Зильбер.

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