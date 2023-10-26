Злочинець погрожував померти "смертю мученика". Тепер його планують допитати й ухвалити рішення про арешт.

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У Бельгії палестинець погрожував скоїти теракт

Як стало відомо, 23-річний палестинець Мохаммед А. заявив бельгійській установі про намір "померти як мученик, підірвавши себе".

Зловмисник подав прохання про притулок у Бельгії 26 вересня. Згодом він прийшов до офісу бельгійської установи і висловив бажання "померти мученицькою смертю", бо дізнався, що "вся його сім'я загинула в Газі".

Після цього поліцейські підрозділи країн Бельгії розшукали та затримали чоловіка.

У Німеччині затримали ексчлена ІДІЛ

Нагадаємо, що напередодні поліція Німеччини запобігла теракту, який ісламіст планував здійснити на одному з єврейських заходів. Викрити зловмисника вдалося завдяки даним від іноземної розвідки.

Так, було затримано чоловіка на ім'я Тарик. Він готував теракт на проізраїльському мітингу в Північному Рейні-Вестфалії. Раніше зловмисник відбував покарання у в'язниці за участь в ІДІЛ. Наразі поліція проводить обшуки та шукає ймовірних спільників ісламіста.