Вечером 4 ноября мужчина на Audi прорвался на территорию аэропорта. Он произвел несколько выстрелов из автомобиля, а также выбросил из окна две бутылки с зажигательной смесью.
Смотрите также В Париже полиция открыла огонь по женщине: она угрожала взорвать себя
Хотел забрать дочь на родину
Жена 35-летнего мятежника по имени Салман заранее предупредила полицию и медиков, что ее муж несется в аэропорт с их 4-летней дочерью.
Авиасообщения в Гамбурге прекратили, людей из аэропорта эвакуировали.
Далее правоохранители пытались уговорить мужчину сложить оружие и отпустить ребенка, но безуспешно. Переговоры продолжались почти сутки. Наконец, днем 5 ноября стало известно, что вооруженный мужчина сдался. Он объяснил, что причиной его поступка стала "битва" за попечительство над ребенком. С дочерью, которую он удерживал в заложниках, все хорошо.
В аэропорту Гамбурга завершилась семейная драма / Фото Bild
В Германии задержали террориста, который хотел переехать толпу на произраильском митинге
- Исламист по имени Тарик готовил теракт на митинге в поддержку Израиля в Северном Рейне-Вестфалии.
- О намерениях террориста переехать грузовиком митинг в поддержку евреев стало известно благодаря информации, предоставленной иностранной разведкой.
- В соцсетях мужчина рассказывал о желании стать "мучеником".
- Кроме того, выяснилось, что Тарик был бывшим членом террористической исламской группировки ИГИЛ.
- В 2013 году он уехал из Турции в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. За это в 2017 году в Дюссельдорфе злоумышленник получил 5 лет тюрьмы.