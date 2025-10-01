На улицах Берлина заметили листовки на которых неизвестные призывают вступать в ряды ВСУ, чтобы "взять реванш с украинскими освободителями". В то же время местных жителей такие объявления возмутили и теперь они пишут жалобы в прокуратуру.

На улицах Берлина местные жители заметили плакаты с лозунгом "Отомсти", сообщает 24 Канал со ссылкой на Berliner Zeitung.

Что изображено на листовках?

Кроме призыва отомстить на открытке изображено черно-белое фото с измученными немецкими военнопленными.

Под фото размещен QR-код, по которому можно непосредственно перейти на официальный вебсайт Интернационального легиона ВСУ.

Где заметили такие плакаты?

Впервые такие листовки заметили 19 сентября в нескольких местах административного округа Берлина Шарлоттенбург-Вильмерсдорфа. Об этом местные жители написали в своих соцсетях.

Их убрали только через три дня, возможно, даже позже,

– рассказывает жительница.

Как местные жители относятся к этой кампании?

Как отмечает издание, среди большинства местных жителей такая кампания вызвала возмущение и негативную реакцию.

Мол, ничего против войны в Украине они не имеют, более того – осуждают российскую агрессию. Однако вербовать немецких граждан для участия в этой войне считают неприемлемым.

К слову, немецкий журналист Маркус Гайнц сообщил в своих соцсетях, что подал уголовное заявление в Берлинскую прокуратуру.

Я шокирован не только призывом к "мести", но и тем фактом, что украинцы, вместо того, чтобы защищать свою страну, приезжают в Германию и просят нас воевать за них. Это не наша война!

– пишет журналист.

Как Германия поддерживает Украину в войне?