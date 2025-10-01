На улицах Берлина местные жители заметили плакаты с лозунгом "Отомсти", сообщает 24 Канал со ссылкой на Berliner Zeitung.

Что изображено на листовках?

Кроме призыва отомстить на открытке изображено черно-белое фото с измученными немецкими военнопленными.

Под фото размещен QR-код, по которому можно непосредственно перейти на официальный вебсайт Интернационального легиона ВСУ.

Photographiert in Berlin...'nimm Deine Revanche'...Revanche für die Befreiung vom Faschismus, Seite an Seite mit den ukrainischen Nazis. Nur zu, ab an die Ostfront - auf daß Euch eine russische FAB-Bombe zum Grillhähnchen transformiert! pic.twitter.com/OcXCsznIpC - Bunker Wolf (@BunkerWolf45830) September 26, 2025

Где заметили такие плакаты?

Впервые такие листовки заметили 19 сентября в нескольких местах административного округа Берлина Шарлоттенбург-Вильмерсдорфа. Об этом местные жители написали в своих соцсетях.

Их убрали только через три дня, возможно, даже позже,

– рассказывает жительница.

Как местные жители относятся к этой кампании?

Как отмечает издание, среди большинства местных жителей такая кампания вызвала возмущение и негативную реакцию.

Мол, ничего против войны в Украине они не имеют, более того – осуждают российскую агрессию. Однако вербовать немецких граждан для участия в этой войне считают неприемлемым.

К слову, немецкий журналист Маркус Гайнц сообщил в своих соцсетях, что подал уголовное заявление в Берлинскую прокуратуру.

Я шокирован не только призывом к "мести", но и тем фактом, что украинцы, вместо того, чтобы защищать свою страну, приезжают в Германию и просят нас воевать за них. Это не наша война!

– пишет журналист.

In Berlin werden auf Flyern in strafbarer Weise Soldaten für die internationale Legion der ukrainischen Armee angeworben. Auf einem Bild sind deutsche Kriegsgefangene abgebildet mit der Botschaft "Nimm deine Revanche [an Russland]“



Ich habe bei der Staatsanwaltschaft Berlin zu.. pic.twitter.com/Qb5EJYkFlL - Markus Haintz (@Haintz_MediaLaw) September 25, 2025

Как Германия поддерживает Украину в войне?