На улицах Берлина местные жители заметили плакаты с лозунгом "Отомсти", сообщает 24 Канал со ссылкой на Berliner Zeitung.
Что изображено на листовках?
Кроме призыва отомстить на открытке изображено черно-белое фото с измученными немецкими военнопленными.
Под фото размещен QR-код, по которому можно непосредственно перейти на официальный вебсайт Интернационального легиона ВСУ.
Где заметили такие плакаты?
Впервые такие листовки заметили 19 сентября в нескольких местах административного округа Берлина Шарлоттенбург-Вильмерсдорфа. Об этом местные жители написали в своих соцсетях.
Их убрали только через три дня, возможно, даже позже,
– рассказывает жительница.
Как местные жители относятся к этой кампании?
Как отмечает издание, среди большинства местных жителей такая кампания вызвала возмущение и негативную реакцию.
Мол, ничего против войны в Украине они не имеют, более того – осуждают российскую агрессию. Однако вербовать немецких граждан для участия в этой войне считают неприемлемым.
К слову, немецкий журналист Маркус Гайнц сообщил в своих соцсетях, что подал уголовное заявление в Берлинскую прокуратуру.
Я шокирован не только призывом к "мести", но и тем фактом, что украинцы, вместо того, чтобы защищать свою страну, приезжают в Германию и просят нас воевать за них. Это не наша война!
– пишет журналист.
Как Германия поддерживает Украину в войне?
- Германия планирует присоединиться к организации гарантий безопасности для Украины. Поможет усилить украинские системы ПВО и наладить производство ракет в Украине.
- На саммите "коалиции решительных" обсуждался вопрос улучшения дальнобойных возможностей Украины. Берлин отметил, что вооружит 4 механизированные бригады, поставляя около 480 бронетранспортеров и других пехотных машин в год.
- Министр иностранных дел Германии заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.