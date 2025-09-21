Беспилотники спецподразделения ГУР Минобороны "Призраки" поразили три российских многоцелевых вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Читайте также Минус еще 1000 захватчиков и сотни единиц техники: потери врага на 21 сентября

Какую российскую технику уничтожили бойцы ГУР?

Военные рассказали, что авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".

В ходе операции бойцам удалось поразить три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящую российскую РЛС 55Ж6У "Небо-У".

В ГУР также опубликовали видео успешной операции.

Бонусный кадр – снимок обломков одного из уничтоженных "Примарами" ГУР московитского вертолета Ми-8,

– добавили в ведомстве.

Беспилотники ГУР поразили российские вертолеты: смотрите видео

ГУР продолжает наносить удары врагу: последние новости