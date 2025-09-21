Три российских вертолета и РЛС: беспилотники ГУР поразили авиапарк врага в Крыму
- Беспилотники ГУР "Призрака" поразили три российских вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У" во временно оккупированном Крыму.
- Видео успешной операции и снимки обломков уничтоженной техники были опубликованы ГУР.
Беспилотники спецподразделения ГУР Минобороны "Призраки" поразили три российских многоцелевых вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Какую российскую технику уничтожили бойцы ГУР?
Военные рассказали, что авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".
В ходе операции бойцам удалось поразить три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящую российскую РЛС 55Ж6У "Небо-У".
В ГУР также опубликовали видео успешной операции.
Бонусный кадр – снимок обломков одного из уничтоженных "Примарами" ГУР московитского вертолета Ми-8,
– добавили в ведомстве.
Беспилотники ГУР поразили российские вертолеты: смотрите видео
ГУР продолжает наносить удары врагу: последние новости
19 сентября стало известно, что бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины провели очередную эффективную высадку на Тендровской косе. В результате операции россияне потеряли технику, важную для логистического обеспечения своих войск.
Недавно Главное управление разведки провело специальную операцию возле населенного пункта Щитовая в Приморском крае России. По данным источников 24 Канала, бойцы смогли ликвидировать оккупантов, которые совершали военные преступления в Украине.
На временно оккупированной территории Запорожской области спецназовцы успешно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Операцию провели вблизи населенного пункта Александровка.