21 сентября, 11:09
Три российских вертолета и РЛС: беспилотники ГУР поразили авиапарк врага в Крыму

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Беспилотники ГУР "Призрака" поразили три российских вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У" во временно оккупированном Крыму.
  • Видео успешной операции и снимки обломков уничтоженной техники были опубликованы ГУР.

Беспилотники спецподразделения ГУР Минобороны "Призраки" поразили три российских многоцелевых вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Какую российскую технику уничтожили бойцы ГУР?

Военные рассказали, что авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".

В ходе операции бойцам удалось поразить три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящую российскую РЛС 55Ж6У "Небо-У".

В ГУР также опубликовали видео успешной операции.

Бонусный кадр – снимок обломков одного из уничтоженных "Примарами" ГУР московитского вертолета Ми-8, 
– добавили в ведомстве.

Беспилотники ГУР поразили российские вертолеты: смотрите видео

