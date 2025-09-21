Безпілотники спецпідрозділу ГУР Міноборони "Примари" уразили три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Яку російську техніку знищили бійці ГУР?

Військові розповіли, що авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".

В ході операції бійцям вдалося уразити три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "Небо-У".

В ГУР також опублікували відео успішної операції.

Бонусний кадр – знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР московитського вертольота Мі-8,

– додали у відомстві.

Безпілотники ГУР уразили російську гелікоптери: дивіться відео

ГУР продовжує завдавати ударів ворогу: останні новини