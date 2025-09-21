Три російські гелікоптери та РЛС: безпілотники ГУР уразили авіапарк ворога в Криму
- Безпілотники ГУР "Примари" уразили три російські гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У" у тимчасово окупованому Криму.
- Відео успішної операції та знімки уламків знищеної техніки були опубліковані ГУР.
Безпілотники спецпідрозділу ГУР Міноборони "Примари" уразили три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У" в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
Яку російську техніку знищили бійці ГУР?
Військові розповіли, що авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".
В ході операції бійцям вдалося уразити три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "Небо-У".
В ГУР також опублікували відео успішної операції.
Бонусний кадр – знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР московитського вертольота Мі-8,
– додали у відомстві.
Безпілотники ГУР уразили російську гелікоптери: дивіться відео
ГУР продовжує завдавати ударів ворогу: останні новини
19 вересня стало відомо, що бійці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР МО України провели чергову ефективну висадку на Тендрівській косі. Внаслідок операції росіяни втратили техніку, важливу для логістичного забезпечення своїх військ.
Нещодавно Головне управління розвідки провело спеціальну операцію біля населеного пункту Щитова у Приморському краї Росії. За даними джерел 24 Каналу, бійці змогли ліквідувати окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.
На тимчасово окупованій території Запорізької області спецпризначенці успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Операцію провели поблизу населеного пункту Олександрівка.