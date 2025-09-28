За последнюю неделю, вероятно, российские беспилотники нарушили воздушное пространство Дании три раза. Сейчас это выглядит как психологическое давление. Однако есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к чему-то большему.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко рассказал в эфире 24 Канала, что страна-агрессор может пытаться отрезать страны Балтии от НАТО. Кремль знает, что так они будут гораздо слабее.

Смотрите также Цинично врут: что официально сказали в России об очередной массированной атаке по Украине

Почему беспилотники появляются именно над Данией?

Военный эксперт отметил, что недавно россияне проводили военные учения в Балтийском море и Атлантике. Россия остановила официальную часть этих учений, но неофициальная продолжилась, именно поэтому российские дроны все чаще залетают в Европу, в том числе и Данию.

Почему большое количество БпЛА появилось именно над Данией? Эта страна имеет мост, через который идет огромный интернет-кабель, который связывает Европу с Финляндией. Также этот мост фактически соединяет Балтийское море и Атлантику. Россия рассматривает рассечение стран НАТО, а именно стран Балтии, при потенциальной агрессии,

– пояснил он.

Тимочко отметил, что общее население стран Балтии составляет примерно 30 миллионов. Россия уже научилась воевать с таким количеством в Украине, набравшись опыта и боевых знаний.

Очевидно, что война со странами Балтии будет включать морские бои. Однако не стоит забывать, что российский Северный и Балтийский флоты являются одними из самых мощных. Между тем страны Европы не имеют боевого опыта и серьезных резервов.

Военный эксперт добавил, что пока трудно оценить, на каком этапе находится российский план в отношении стран Балтии. Это может быть или начало, или готовность России одновременно напасть и с моря, и с земли, и с воздуха. Однако окончательно понятно, что сейчас Кремль осуществляет психологическое нагнетание на эти страны.

Беспилотники над Данией: кратко