Безнаказанным это не останется, - Лукашенко о смерти сотрудника КГБ

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проинформировали об убийстве сотрудника КГБ в Минске. Политик пообещал помочь семье погибшего, а также подчеркнул, что безнаказанным это не останется.

О реакции Лукашенко на события 28 сентября в Минске рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

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Лукашенко поручил разобраться в деле

Сразу (Лукашенко – 24 канал) поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье,

– сказала Эйсмонт.

Самопровозглашенный глава государства выразил соболезнования семье погибшего КГБ-иста. О программисте, который стрелял и погиб сам, Лукашенко не сказал ни слова, хотя у него тоже осталась семья. Более того, диктатор пообещал, что "безнаказанным это не останется".

Силовики ворвались в помещение Андрея Зельцера

Отметим, что вечером 28 сентября сотрудники белорусского КГБ ворвались в помещение программиста Андрея Зельцера. Он участвовал в акциях протеста. Мужчина взял в руки ружье. Когда силовики вошли в комнату, Зельцер застрелил одного из КГБ-истов.

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Стрелка сразу же ликвидировали, В это время в квартире была жена, вероятно, она снимала на видео, то что происходило. Сейчас женщину задержали по подозрению в соучастии в убийстве. У супругов есть маленький сын.