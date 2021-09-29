Безкарним це не залишиться, – Лукашенко про смерть співробітника КДБ

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проінформували про вбивство співробітника КДБ у Мінську. Політик поообіцяв допомогти сім'ї загиблого, а також наголосив, що безкарним це не залишиться.

Про реакцію Лукашенка на події 28 вересня у Мінську розповіла його прессекретарка Наталія Ейсмонт.

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Лукашенко доручив розібратись у справі

Відразу (Лукашенко – 24 канал) доручив розібратися буквально посекундно – не всі деталі були відомі. Насамперед було доручено надати всіляку підтримку і допомогу сім'ї,

– сказала Ейсмонт.

Самопроголошений глава держави висловив співчуття родині загиблого КДБ-іста. Про програміста, який стріляв і загинув сам, Лукашенко не сказав ні слова, хоча у нього теж залишилась сім'я. Ба більше диктатор пообіцяв, що "безкарним це не залишиться".

Силовики увірвались у помешкання Андрія Зельцера

Ззаначимо, що ввечері 28 вересня співробітники білоруського КДБ увірвались у помешкання програміста Андрія Зельцера. Він брав участь в акціях протесту. Чоловік взяв до рук рушницю. Коли силовики увійшли в кімнату, Зельцер застрелив одного з КДБ-істів.

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Стрільця одразу ж ліквідували, У цей час у квартирі була дружина, ймовірно, вона знімала на відео те, що відбувалось. Зараз жінку затримали за підозрою у співучасті у вбивстві. У подружжя є маленький син.