Безкарним це не залишиться, – Лукашенко про смерть співробітника КДБ
Джерело:BELTA
Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проінформували про вбивство співробітника КДБ у Мінську. Політик поообіцяв допомогти сім'ї загиблого, а також наголосив, що безкарним це не залишиться.
Про реакцію Лукашенка на події 28 вересня у Мінську розповіла його прессекретарка Наталія Ейсмонт.
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Лукашенко доручив розібратись у справі
Відразу (Лукашенко – 24 канал) доручив розібратися буквально посекундно – не всі деталі були відомі. Насамперед було доручено надати всіляку підтримку і допомогу сім'ї,
– сказала Ейсмонт.
Самопроголошений глава держави висловив співчуття родині загиблого КДБ-іста. Про програміста, який стріляв і загинув сам, Лукашенко не сказав ні слова, хоча у нього теж залишилась сім'я. Ба більше диктатор пообіцяв, що "безкарним це не залишиться".
Силовики увірвались у помешкання Андрія Зельцера
Ззаначимо, що ввечері 28 вересня співробітники білоруського КДБ увірвались у помешкання програміста Андрія Зельцера. Він брав участь в акціях протесту. Чоловік взяв до рук рушницю. Коли силовики увійшли в кімнату, Зельцер застрелив одного з КДБ-істів.
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Стрільця одразу ж ліквідували, У цей час у квартирі була дружина, ймовірно, вона знімала на відео те, що відбувалось. Зараз жінку затримали за підозрою у співучасті у вбивстві. У подружжя є маленький син.