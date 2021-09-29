Андрій Зельцер жив у квартирі з дружиною та сином. Дитини під час трагедії не було – хлопець був у школі.
Нагадаємо У Білорусі під час спецоперації вбили силовика КДБ: режим диктатора звинуватив опозицію
Займався професійним спортом
Крім ІТ-сфери, Зельцер цікавився фехтуванням та професійно ним займався. У чоловіка були нагороди за перемоги у різних змаганнях та звання кандидата в майстри спорту. Він ніколи не пропускав тренувань.
На його сторінках у соцмережах є 2 дописи про протести в Білорусі, зокрема в одному з них він закликав людей виходити на вулиці. Друзі Зельцера кажуть, що він ходив на мітинги, але рідко.
Допис Зельцера під час протестів у Білорусі / Скриншот з інстаграму
Також на одній із його сторінок опубліковані фото мисливської рушниці, з якої він ймовірно й стріляв.
Де зараз жінка, яка була на відео
На кадрах з місця вбивства співробітника КГБ можна побачити жінку, яка знімала все, що відбувалося на телефон. Товариші програміста підтвердили, що це була його дружина.
Жінку затримали як співучасницю в убивстві. Сина подружжя забрала до себе бабуся.
Вбивство співробітника КГБ: головне
- 28 вересня у Мінську співробітники КГБ проводили спецоперацію, під час якої намагалися потрапити до однієї з квартир.
- Там їх зустрів чоловік з рушницею, який вистрілив в одного з співробітників, через що той помер.
- Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь та вбили нападника.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив у вбивстві співробітника КГБ опозицію.