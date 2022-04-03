Бил, резал ножом и угрожал пистолетом: на Харьковщине оккупант жестоко изнасиловал женщину

Зверства россиян против мирных украинцев шокируют. Невыразимые страдания захватчики причиняют в частности нашим женщинам. Свидетельством тому является болезненная история жительницы села Малая Рогань Харьковской области.

31-летняя украинка поделилась своей историей с международной правозащитной организацией Human Rights Watch, которая документируюет военные преступления россиян в отношении мирных украинцев.

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20-летний российский солдат насиловал украинку, которая пряталась в подвале школы с дочерью

По словам женщины, российские военные зашли в деревню Малая Рогань еще 25 февраля. В тот же день около 40 жителей, в основном женщины и девочки, спрятались в подвале местной школы. Женщина была там со своей 5-летней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом.

Полностью взять населенный пункт под контроль захватчикам удалось только через 2 недели. И уже около полуночи 13 марта в местную школу ворвался российский солдат. Вооруженный оккупант приказал всем выстроиться в шеренгу. Женщина держала на руках спящую дочь. Он велел ей отдать девочку, но она отказалась. Тогда он взял ее брата на поиски пищи.

Вернувшись через час-два, солдат дождался, пока все начнут устраиваться на ночлег, а потом вывел женщину в класс на втором этаже. Там оккупант направил на свою жертву пистолет и заставил ее раздеться.

Он сказал "дать" ему (речь идет об оральном сексе, – ред.). Все это время он держал пистолет у моего виска или целился мне в лицо. Дважды он выстрелил в потолок и сказал, что это должно меня дополнительно "мотивировать",

– вспоминает жуткие детали украинка.

После изнасилования солдат не разрешил женщине одеться, хотя в школе было очень холодно. Можно было накинуть только верхнюю одежду.

Пока я одевалась, солдат рассказал мне, что он россиянин и что ему 20 лет. Он сказал, что я напоминаю ему девочку, с которой он ходил в школу,

– делится пережитым женщина.

Солдат велел ей пойти в подвал за вещами, чтобы она могла остаться с ним в классе. Женщина отказалась, потому что не хотела пугать дочь. Но оккупант не оставил ей выбора.

Когда женщина вернулась, россиянин снова ее изнасиловал, но на этот раз без пистолета, а с ножом. Им оккупант порезал украинке шею и щеку, а также отрезал ей волосы. Вдобавок, 20-летний изверг еще и избил женщину. Доказательства пыток есть на фото, предоставленных правозащитникам.

Около 7 часов утра 14 марта российский солдат велел найти пачку сигарет. Когда женщина выполнила его приказ, он ушел.

В тот же день жительнице Малой Рогани удалось выбраться в Харьков, где ей предоставили базовую медицинскую помощь. "Мне повезло, что я жива", – подчеркивает женщина. Однако и ее насильник, и все ему подобные изверги обязательно поплатятся за содеянное.

Добавим, что Малую Рогань уже "зачистили" от российских оккупантов.

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