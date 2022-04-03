Изнасилование, убийства и другие насильственные действия в отношении мирных украинцев следует расследовать как военные преступления. Об этом заявил директор Human Rights Watch Хью Уильямсон.

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Задокументированные случаи являются неописуемой, умышленной жестокостью и насилием в отношении гражданского населения Украины,

– сказал Уильямсон.

Истории о зверствах россиян на захваченных территориях

4 марта российские военные в Буче схватили 5 мужчин и заставили встать на колени на обочине дороги. Оккупанты натянули им на голову футболки, а затем выстрелили одному из мужчин в затылок. За всем этим наблюдали женщины.

В Ворзеле россияне бросили дымовую шашку в подвал, где находились женщина и 14-летний ребенок. Когда они вышли из укрытия, рашисты открыли огонь. Ребенок погиб на месте, а мать – через 2 дня в подвале.

В Харьковской области 20-летний российский военный дважды изнасиловал 34-летнюю женщину. Он держал у ее виска пистолет и несколько раз стрелял в потолок, чтобы "добавить мотивации" своей жертве. Насильник даже рассказал женщине, что она напоминает его одноклассницу. К счастью, пострадавшей удалось спастись от насильника.

Также оккупанты вывозили из украинских домов еду, дрова, одежду, бензопилы, топоры, бензин и тому подобное.

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