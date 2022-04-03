Зґвалтування, вбивства та інші насильницькі дії щодо мирних українців слід розслідувати як воєнні злочини. Про це заявив директор Human Rights Watch Х'ю Вільямсон

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Випадки, які ми задокументували, є невимовною, навмисною жорстокістю та насильством щодо цивільного населення України,

– сказав Вільямсон.

Історії про звірства росіян на захоплених територіях

4 березня російські військові в Бучі схопили 5 чоловіків та змусили стати на коліна на узбіччі дороги. Окупанти натягли їм на голову футболки, а після того вистрілили одному з чоловіків у потилицю. За усім цим спостерігали жінки.

У Ворзелі росіяни кинули димову шашку у підвал, де перебували жінка та 14-річна дитина. Коли вони вийшли з укриття, рашисти відкрили вогонь. Дитина загинула на місці, а матір – через 2 днів у підвалі.

На Харківщині 20-річний російський військовий двічі зґвалтував 34-річну жінку. Він тримав біля її скроні пістолет і кілька разів стріляв у стелю, аби "додати мотивації" своїй жертві. Насильник навіть розповів жінці, що вона нагадує його однокласницю. На щастя, постраждалій вдалося врятуватися від ґвалтівника.

Також окупанти вивозили з українських домівок їжу, дрова, одяг, бензопили, сокири, бензин тощо.

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