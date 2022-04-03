Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова наголосила, що полонені, ймовірно, перебувають у Смоленську на території Росії та у місті Брагін на території Білорусі. Відповідну інформацію повідомила дружина одного з героїв.

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За її інформацією, бранців морять голодом і не дають води. Наразі нічого не відомо про їхній стан здоров'я,

– розповіла Денісова.

Денісова нагадала, що такими діями Росія грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Належне харчування для бранців гарантує стаття 26 конвенції.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну та експертної місії, яку створили держави-учасниці ОБСЄ відповідно до Московського механізму. Вона закликала їх врахувати ці факти порушення прав людини.

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