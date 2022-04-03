Ділянку держкордону та район Прип'яті взяли під контроль підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ. У соцмережах опублікували фото українського десантника з нашим стягом.
Раніше Київську область остаточно звільнили: Генштаб ЗСУ показав відеодайджест 38 дня війни
Завдання успішно виконали українські десантники
Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги!
– написали представники ДВШ.
Напередодні у Міністерстві оборони України повідомили про повне звільнення Київської області від російських військ. Загалом ворог понищив населені пункти у 35 з 69 територіальних громад області. Критичні руйнування у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській громадах.
Над ЧАЕС підняли український прапор ще 2 квітня
Зазначимо, що на проммайданчику Чорнобильської АЕС український прапор замайорів ще 2 квітня. Стяг підняли працівники станції, які виконали державний гімн.
Щодо ворога, який окопувався у Зоні відчуження ці тижні, то в нього, за повідомленням розвідки – великі проблеми. Десятки російських солдатів госпіталізовані з променевою хворобою. Один військовий – помер.
У МВС розповіли про наслідки окупації Київщини: дивіться у відео