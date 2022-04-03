Ділянку держкордону та район Прип'яті взяли під контроль підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ. У соцмережах опублікували фото українського десантника з нашим стягом.

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Завдання успішно виконали українські десантники

Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги!

– написали представники ДВШ.

Напередодні у Міністерстві оборони України повідомили про повне звільнення Київської області від російських військ. Загалом ворог понищив населені пункти у 35 з 69 територіальних громад області. Критичні руйнування у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській громадах.

Над ЧАЕС підняли український прапор ще 2 квітня

Зазначимо, що на проммайданчику Чорнобильської АЕС український прапор замайорів ще 2 квітня. Стяг підняли працівники станції, які виконали державний гімн.

Щодо ворога, який окопувався у Зоні відчуження ці тижні, то в нього, за повідомленням розвідки – великі проблеми. Десятки російських солдатів госпіталізовані з променевою хворобою. Один військовий – помер.

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