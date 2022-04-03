Участок госграницы и район Припяти взяли под контроль подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ. В соцсетях опубликовали фото украинского десантника с нашим флагом.
Ранее Киевскую область окончательно освободили: Генштаб ВСУ показал видеодайджест 38 дня войны
Задание успешно выполнили украинские десантники
Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе!
– написали представители ДВШ.
Накануне в Министерстве обороны Украины сообщили о полном освобождении Киевской области от российских войск. В целом враг уничтожил населенные пункты в 35 из 69 территориальных общин области. Критические разрушения – в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской общинах.
Над ЧАЭС подняли украинский флаг еще 2 апреля
Отметим, что на промплощадке Чернобыльской АЭС украинский флаг развевался еще 2 апреля. Стяг подняли работники станции, которые исполнили государственный гимн.
Что касается врага, который окапывался в зоне отчуждения эти недели, то у него, по сообщению разведки, большие проблемы. Десятки российских солдат госпитализированы с лучевой болезнью. Один военный – умер.
В МВД рассказали о последствиях оккупации Киевщины: смотрите в видео