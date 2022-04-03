В освобожденной от врага Буче обнаружили сотни тел местных жителей. Они стали жертвами русских военных преступников.

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Также в дайджесте 38 дня войны сообщили, что:

из-под завалов Николаевской ОВА уже достали тела 33 погибших;

российские оккупанты нанесли удар по Шепетовке (Хмельницкая область);

в захваченном Энергодаре русские оккупанты разгоняли силой мирный митинг местных жителей;

на Харьковщине десантники сбили 2 российских вертолета Ми-8;

в Киевской области НГУ захватила трофейную технику врага.

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