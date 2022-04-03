У звільненій від ворога Бучі виявили сотні тіл місцевих жителів. Вони стали жертвами російських воєнних злочинців.

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Також у дайджесті 38 дня війни повідомили, що:

з-під завалів Миколаївської ОВА вже вилучили тіла 33 загиблих;

російські окупанти завдали удару по Шепетівці (Хмельниччина);

у захопленому Енергодарі російські окупанти розганяли силою мирний мітинг місцевих жителів;

на Харківщині десантники збили 2 російських вертольоти Мі-8;

на Київщині НГУ захопила трофейну техніку ворога.

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