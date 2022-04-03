Денисова подчеркнула, что пленные, вероятно, находятся в Смоленске на территории России и в городе Брагин на территории Беларуси. Соответствующую информацию сообщила жена одного из героев.

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По ее информации, пленников морят голодом и не дают воды. Пока ничего не известно об их состоянии здоровья,

– рассказала Денисова.

Денисова напомнила, что такими действиями Россия грубо нарушает условия Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Надлежащее питание для пленников гарантирует статья 26 конвенции.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и экспертную миссию, которую создали государства-участники ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом. Она призвала их учесть эти факты нарушения прав человека.

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