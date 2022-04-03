Бив, різав ножем і погрожував пістолетом: на Харківщині окупант жорстоко ґвалтував жінку в школі

Звірства росіян проти мирних українців шокують. Невимовних страждань загарбники завдають зокрема нашим жінкам. Свідчення цього є болюча історія мешканки села Мала Рогань, що на Харківщині.

31-річна українка поділилася своєю історією із міжнародною правозахисною організацією Human Rights Watch, яка документує воєнні злочини росіян щодо мирних українців.

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20-річний російський солдат ґвалтував українку, яка ховалася в підвалі школи із донькою

За словами жінки, російські військові зайшли до села Мала Рогань ще 25 лютого. Того ж дня близько 40 мешканців, здебільшого жінки та дівчатка, сховалися у підвалі місцевої школи. Жінка була там зі своєю 5-річною дочкою, матір'ю, 13-річною сестрою та 24-річним братом.

Повністю взяти населений пункт під контроль загарбникам вдалося лише за 2 тижні. І вже близько опівночі 13 березня до місцевої школи увірвався російський солдат. Озброєний окупант наказав усім вишикуватися в шеренгу. Жінка тримала на руках сплячу доньку. Він звелів їй віддати дівчину, але вона відмовилася. Тоді він забрав її брата на пошуки їжі.

Повернувшись за годину – дві, солдат дочекався, поки всі почнуть вмощуватися на нічліг, а тоді вивів жінку до класу на другому поверсі. Там окупант скерував на свою жертву пістолет та змусив її роздягнутися.

Він сказав "дати" йому (ідеться про оральний секс, – ред.). Весь цей час він тримав пістолет біля моєї скроні або цілився мені в обличчя. Двічі він вистрелив у стелю та сказав, що це має мене додатково "мотивувати",

– пригадує моторошні деталі українка.

Після зґвалтування солдат не дозволив жінці одягнутися, хоча в школі було дуже холодно. Можна було накинути тільки верхній одяг.

Поки я одягалася, солдат розповів мені, що він росіянин і що йому 20 років. Він сказав, що я нагадую йому дівчинку, з якою він ходив до школи,

– ділиться пережитим жінка.

Солдат звелів їй піти до підвалу по речі, щоб вона могла залишитися з ним у класі. Жінка відмовилась, бо не хотіла лякати доньку. Але окупант не залишив їй вибору.

Коли жінка повернулася, росіянин знову її зґвалтував, але цього разу без пістолета, а з ножем. Ним окупант порізав українці шию та щоку, а також відтяв їй волосся. На додачу, 20-річний нелюд ще й побив жінку. Докази катувань є на фото, які українка надала правозахисникам.

Близько 7 години ранку 14 березня російський солдат звелів знайти пачку цигарок. Коли жінка виконала його наказ, він пішов.

Того ж дня мешканці Малої Рогані вдалося вибратися до Харкова, де їй надали базову медичну допомогу. "Мені пощастило, що я жива", – наголошує жінка. Однак і її ґвалтівник та всі йому подібні нелюди обов'язково поплатяться за скоєне.

Додамо, що Малу Рогань уже "зачистили" від російських окупантів.

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