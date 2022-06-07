Бьют "Градами", "Ураганами" и ракетами: в результате обстрела Донбасса погиб ребенок

Российские убийцы беспощадно атакуют Донетчину. Они обстреливают линию фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов и систем залпового огня.

Об этом сообщили 7 июня в Офисе Президента. Отметили, что кафиры обстреляли города и села Донбасса из "Градов", "Смерчей", "Ураганов".

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От ракетных ударов повреждения получили Курахово и Авдеевка. Кафиры кассетными боеприпасами избивали по Николаевке. Кроме этого, под вражеским огнем оказались следующие населенные пункты:

Бахмут;

Красногоровка;

Авдеевка;

Времен Яр;

Нью-Йорк;

Богоявления;

Первомайское;

Нетайлово.

Последствия обстрелов

Захватчики повредили 26 объектов: 17 частных домов и 5 – многоэтажек. Речь идет о промышленных и социальных объектах.

Из-за обстрелов за сутки погибли три человека, из них один ребенок. Ранения получили 6 человек, из них двое детей.

Кстати Оккупанты обстреляли рынок, горный колледж и школу в Лисичанске

Что происходит в Мариуполе

В Донецкой области, в Мариуполе, на улицах, среди руин и в подвалах до сих пор лежат тела людей. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что россияне не могут их похоронить и свозят трупы в местные супермаркеты. Там обустраивают импровизированные морги. В частности, это сделали возле торгового центра "Метро".

А там, где штаб "гуманитарной помощи", тракторами свозят погибших, которых могут узнать близкие,

– сказал Андрющенко.

Битва за Северодонецк

Россияне пытаются выйти на административные границы Луганской области. Они дерутся за Северодонецк. Для этого взимается дополнительная живая сила и тяжелое вооружение , среди которого самоходная артиллерийская установка "Малка". Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что это оружие может уничтожать все вокруг на 40-50 километров.

По словам эксперта, "Малку" используют, чтобы равнять с землей защищенные пункты с управлением войсками, артиллерией, минометами, бронированной техникой, тылами и живой силой противника. Снегирев сказал, что сейчас россияне сменили тактику и боятся штурмовать город – большое количество потерь демотивирует оккупантов.

Обратите внимание – люди из Луганщины спасаются под обстрелами: смотрите видео