Бьют "Градами", "Ураганами" и ракетами: в результате обстрела Донбасса погиб ребенок
Российские убийцы беспощадно атакуют Донетчину. Они обстреливают линию фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов и систем залпового огня.
Об этом сообщили 7 июня в Офисе Президента. Отметили, что кафиры обстреляли города и села Донбасса из "Градов", "Смерчей", "Ураганов".
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От ракетных ударов повреждения получили Курахово и Авдеевка. Кафиры кассетными боеприпасами избивали по Николаевке. Кроме этого, под вражеским огнем оказались следующие населенные пункты:
- Бахмут;
- Красногоровка;
- Авдеевка;
- Времен Яр;
- Нью-Йорк;
- Богоявления;
- Первомайское;
- Нетайлово.
Последствия обстрелов
Захватчики повредили 26 объектов: 17 частных домов и 5 – многоэтажек. Речь идет о промышленных и социальных объектах.
Из-за обстрелов за сутки погибли три человека, из них один ребенок. Ранения получили 6 человек, из них двое детей.
Кстати Оккупанты обстреляли рынок, горный колледж и школу в Лисичанске
Что происходит в Мариуполе
В Донецкой области, в Мариуполе, на улицах, среди руин и в подвалах до сих пор лежат тела людей. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что россияне не могут их похоронить и свозят трупы в местные супермаркеты. Там обустраивают импровизированные морги. В частности, это сделали возле торгового центра "Метро".
А там, где штаб "гуманитарной помощи", тракторами свозят погибших, которых могут узнать близкие,
– сказал Андрющенко.
Битва за Северодонецк
Россияне пытаются выйти на административные границы Луганской области. Они дерутся за Северодонецк. Для этого взимается дополнительная живая сила и тяжелое вооружение , среди которого самоходная артиллерийская установка "Малка". Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что это оружие может уничтожать все вокруг на 40-50 километров.
По словам эксперта, "Малку" используют, чтобы равнять с землей защищенные пункты с управлением войсками, артиллерией, минометами, бронированной техникой, тылами и живой силой противника. Снегирев сказал, что сейчас россияне сменили тактику и боятся штурмовать город – большое количество потерь демотивирует оккупантов.