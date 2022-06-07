Б'ють "Градами", "Ураганами" та ракетами: внаслідок обстрілу Донеччини загинула дитина

Російські вбивці нещадно атакують Донеччину. Вони обстрілюють лінію фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів та систем залпового вогню.

Про це повідомили 7 червня в Офісі Президента. Зазначили, що окупанти обстріляли міста та села Донеччини з "Градів", "Смерчів", "Ураганів".

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Від ракетних ударів пошкоджень зазнали Курахове та Авдіївка. Окупанти касетними боєприпасами били по Миколаївці. Крім цього, під ворожим вогнем опинилися такі населені пункти:

Бахмут;

Красногорівка;

Авдіївка;

Часів Яр;

Нью-Йорк;

Богоявленка;

Первомайське;

Нетайлове.

Наслідки обстрілів

Загарбники пошкодили 26 об'єктів: 17 приватних будинків і 5 – багатоповерхівок. Мовиться про промислові та соціальні об'єкти.

Через обстріли за добу загинули троє людей, з них одна дитина. Поранення отримали 6 людей, з них двоє дітей.

До речі Окупанти обстріляли ринок, гірничий коледж та школу в Лисичанську

Що відбувається у Маріуполі

На Донеччині, у Маріуполі, на вулицях, серед руїн та у підвалах досі лежать тіла людей. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що росіяни не можуть їх поховати та звозять трупи до місцевих супермаркетів. Там облаштовують імпровізовані морги. Зокрема, зробили це біля торгового центру "Метро".

А там, де штаб "гуманітарної допомоги", тракторами звозять загиблих, яких можуть впізнати близькі,

– сказав Андрющенко.

Битва за Сєвєродонецьк

Росіяни намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області. Вони б'ються за Сєвєродонецьк. Для цього стягують додаткову живу силу та важке озброєння, серед якого самохідна артилерійська установка "Малка". Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що ця зброя може знищувати все навколо на 40 – 50 кілометрів.

За словами експерта, "Малку" використовують, щоб рівняти із землею захищені пункти з управлінням військами, артилерією, мінометами, броньованою технікою, тилами та живою силою противника. Снєгирьов сказав, що наразі росіяни змінили тактику й бояться штурмувати місто – велика кількість втрат демотивує окупантів.

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